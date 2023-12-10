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Аспарух Аспарухов със силен мач и 16 точки при драма на Кузбас срещу Зенит (Казан)

  • 10 дек 2023 | 13:35
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Аспарух Аспарухов със силен мач и 16 точки при драма на Кузбас срещу Зенит (Казан)

Националът Аспарух Аспарухов и неговият клуб Кузбас (Кемерово) затрудниха сериозно шампиона Зенит (Казан) в домакинския си двубой от 9-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Домакините от Кузабас поведоха с 2:1 гейма, но допуснаха пълен обрат и загуба от Зенит с 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15)

Аспарух Аспарухов игра много силно цял мач за Кузбас и стана най-резултатен за домакините с 16 точки (3 аса, 1 блок, 36% ефективност в атака, 10% перфектно и 29% позитивно посрещане - +5).

Роман Пакшин също реализира 16 точки (1 ас, 41% ефективност в атака, 19% перфектно и 65% позитивно посрещане - +7).

Сръбският диагонал Душан Петкович добави още 15 точки (1 ас, 1 блок, 35% ефективност в атака - +2).

Центърът Денис Черейски също се отличи с 15 точки (1 ас, 4 блока, 71% ефективност в атака - +10).

Страхотен мач за Зенит изигра бившият диагонал на родния Монтана Кирил Клец, който заби 26 точки (4 аса, 3 блока, 49% ефективност в атака - +19).

Влезлият като резерва Михаил Лабинский добави 18 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака, 21% перфектно и 44% позитивно посрещане - +9).

Дмитрий Волков добави още 13 точки (1 ас, 3 блока, 39% ефективност в атака, 20% перфектно и 27 % позитивно посрещане - +5).

Така Зенит се изкачи на втора място във временното класиране с актив от 22 точки.

Кузбас е на 4-то място с актив от 20 точки.

КУЗБАС (КЕМЕРОВО) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15)

КУЗБАС: Егор Кречетов 1, Душан Петкович 15, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 16, Роман Пакшин 16, Денис Черейски 15, Итал Тавасиев 7 - Валентин Голубев-либеро (Слави Костадинов, Дмитрий Яковлев 1, Александър Маркин)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ БАБЕШИН

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън, Кирил Клец 26, Дмитрий Волков 13, Андрей Сурмачевский 5, Роман Романовский 2, Алексей Кононов 6 - Иля Фьодоров-либеро (Артьом Волвич 6, Михаил Лабинский 18, Дмитрий Шчербенин 3)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача КУЗБАС - Зенит 2:3 - ТУК!

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