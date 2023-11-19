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Цветан Соколов заби 18 точки, Динамо (Москва) с 5-и успех в Русия

  • 19 ное 2023 | 20:28
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Цветан Соколов заби 18 точки, Динамо (Москва) с 5-и успех в Русия

Бившият капитан на националния отбор на България Цветан Соколов изигра силен мач за своя клуб Динамо (Москва).

Динамо се наложи у дома над Белогорие (Белгород) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21) в мача от 6-ия кръг на Супрелигата на Русия.

Цветан Соколов заби 18 точки (1 ас, 2 блока, 44% ефективност в атака - +6) и имаше най-голям принос за победата.

Денис Богдан добави 17 точки (3 блока, 56% ефективност в атака, 19% перефектно и 29% позитивно посрещане - +9).

Разпределителят Павел Панков записа 10 точки (6 аса, 3 блока - +8).

Мароканецът Мохамед Ал Хачдади бе най-резултатен за Белогорие с 19 точки (2 блока, 39% ефективност в атака - +7).

Павел Тетюхин добави 12 точки (2 аса, 38% ефективност в атака, 42% позитивно посрещане - -2)

Китаецът Чжан Цзинин се отличи с 11 точки (2 блока, 43% ефективност в атака, 4% перефектно и 21% позитивно посрещане - +1).

Така Динамо излезе на трето място във временното класиране с актив от 15 точки (5 аса, 1 блок).

Белогорие остана 5-и с 12 точки (4 победи, 2 блока).

В следващия 7-и кръг Динамо и Цветан Соколов гостуват на Динамо-ЛО, с Тодор Скримов, в Сосновий Бор.

ДИНАМО (МОСКВА) - БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:21)

ДИНАМО: Павел Панков 10, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 18, Денис Богдан 17, Антон Семишев 6, Дмитрий Жук 11, Иля Власов 8 - Евгений Баранов-либеро (Чеславс Свентицкис)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ

БЕЛОГОРИЕ: Роман Порошин 2, Мохамед Ал Хачдади 10, Чжан Цзинин 11, Павел Тетюхин 12, Сергей Червяков 6, Георгий Заболотников 6 - Роман Брагин-либеро (Станислав Маслиев 1, Валентин Кротков, Руслаан Галимов)

Старши треньор: АЛЕКСНАДР ВОЛКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИс на мача ДИНАМО - БЕЛОГОРИЕ 3:1 - ТУК!

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