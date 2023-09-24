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  3. Над 130 състезатели от 3 държави в стартовете за Grand prix Севлиево

Над 130 състезатели от 3 държави в стартовете за Grand prix Севлиево

  • 24 сеп 2023 | 18:05
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Над 130 състезатели от 3 държави в стартовете за Grand prix Севлиево

137 състезатели от 3 държави (България, Турция и Румъния) си оспорваха 2 дни победите в 6-ия кръг от Републиканския ни шампионат по мотокрос Grand prix Севлиево на мотополигон „Горна Росица край Севлиево. 

Много публика, високи температури, много добре подготвено трасе и немалко изненади видяха зрителите, а поредните си победи в шампионата взеха Майкъл Иванов от „АИТ рейсинг тийм“ (МХ 1), Венислав Драгомиров от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ (МХ), Георги Иванов от „Ридо Самоков“ (МХ 250), Венцислав Тошев от „Мото спорт Варна“ (МХ 2 и МХ 2 Junior), Кадир Масар от „Тийм Масар“ (МХ Сеньор), Захари Томов от „Тийм Боянов моторспорт 777“ (Сеньори над 55), Радостин Присадов от „М6 Yamaha рейсинг тийм“ (МХ 50), Даниел Мариан от Румъния (МХ 65) и Георги Гинов от „Мото спорт Варна“ (МХ 85).

Мартин Чой с успешен финал на сезона в Световния шампионат във Франция
Мартин Чой с успешен финал на сезона в Световния шампионат във Франция

Следващият кръг от шампионата е в края на следващата седмица – 30 септември – 1 октомври на мотополигон „Ридо“ в Самоков.

Дани Цанков с пореден успех на състезание по мотокрос в чужбина
Дани Цанков с пореден успех на състезание по мотокрос в чужбина
 Тук може да видите резултатите от Grand Prix Севлиево

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