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  3. Готов е окончателният състав на Сърбия за Мондиал 2023

Готов е окончателният състав на Сърбия за Мондиал 2023

  • 22 авг 2023 | 17:45
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Готов е окончателният състав на Сърбия за Мондиал 2023

Сръбската баскетболна федерация обяви окончателния състав на мъжкия национален отбор по баскетбол за Световното първенство в Япония, Индонезия и Филипините, което ще се проведе от 25 август до 10 септември.

За "плавите" липсват много ключови имена като Никола Йокич, Василие Мицич, Никола Калинич, Владимир Лучич, Алексей Покушевски и Неманя Неодович. Въпреки това Светислав Пешич може да разчита на доста класна селекция за предстоящия Мондиал 2023.

Сърбия се намира в група "B", като в същия поток са още Южен Судан, Китай и Пуерто Рико. Първият мач на западната ни съседка е срещу Китай на 26 август от 15:00 часа в Манила.

Ето цялата селекция на Светислав Пешич: Огниен Добрич, Деян Давидовац, Богдан Богданович, Алекса Аврамович, Марко Гудурич Никола Милутинов, Ваня Маринкович, Филип Петрушев, Никола Йович, Душан Ристич, Стефан Йович и Бориша Симанич.

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