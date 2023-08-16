Ясен е съставът на България U14 за "Словения Бол"

Селекционерът Веселин Веселинов определи състава от 12 играчи на националния отбор на България по баскетбол за силния турнир "Словения Бол" при момчетата до 14 години.

Надпреварата ще се проведе в периода 16-20 август в град Словени Градец, като тимът на България е в група с Израел, Хърватия, Украйна и Словения.

Помощник на старши треньора Веселинов е Ахилеас Зикас. В щаба е и д-р Румен Рамунски. Водач на българската делегация в Словения ще бъде Марио Андреев.