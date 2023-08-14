Двама наши борци откриват българското участие на световното

Двама наши борци в свободния стил ще открият българското участие на световното до 20 г. в Йемен (Аман), Йордания. На тепиха днес ще излязат Божидар Джоров (70 кг) и Радомир Стоянов (79).

Срещите започват от 10.00 часа българско време. Полуфиналите са от 18,30 часа.