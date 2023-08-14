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  3. Двама наши борци откриват българското участие на световното

Двама наши борци откриват българското участие на световното

  • 14 авг 2023 | 08:49
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Двама наши борци откриват българското участие на световното

Двама наши борци в свободния стил ще открият българското участие на световното до 20 г. в Йемен (Аман), Йордания.   На тепиха днес ще излязат Божидар Джоров (70 кг) и Радомир Стоянов (79).

Срещите започват от 10.00 часа българско време. Полуфиналите са от 18,30 часа.

Следват съставите:
В свободния стил треньорите Диан Динчев и Мариян Стойнев ще разчитат на следните състезатели:
70 кг    Божидар Джоров    "Би Риал", Сандански
74 кг    Иван Стоянов    "Берое", Стара Загора
79 кг    Радомир Стоянов    "Берое", Стара Загора
86 кг    Слави Стаменов    "Би Риал", Сандански
92 кг    Сали Салиев    "ЦСКА", София
125 кг    Стефан Шавков    "Би Риал", Сандански  

В класическия стил селкционерът Юлиян Георгиев води следните млади таланти:
63 кг    Християн Иванов    "Ботев-93", Враца
67 кг    Димитър Георгиев    "Ботев-93", Враца
77 кг    Мартин Димитров    "НСА-Васил Левски", София
82 кг    Андрей Атанасов    "Олимпиец-Атанас Комшев", Карнобат
87 кг    Ивайло Иванов    "НСА-Васил Левски", София
97 кг    Калоян Иванов    "Левски", София

  При девойките ще имаме две представителки, водени също от Диан Динчев:
53 кг    Никол Крумова    "Ботев-93", Враца
72 кг    Ванеса Георгиева    "Берое", Стара Загора

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