Берое започва подготовка за новия сезон

Мъжкият волейболен отбор на Берое 2016 (Стара Загора) започва подготовка утре (2 август), съобщиха за BGvolleyball.com от клуба. Така волейболистите от Стара Загора стават едни от първите, които стартират тренировъчен процес за новия сезон в Efbet Супер Волей.

Бероe заминава за Смолян, където ще протече първия етап от подготовката. Те ще бъдат без старши треньора си Мирослав Живков, който е с националите до 19 години на Световното първенство в Аржентина.

Новите имена през този сезон са Иван Латунов и Трифон Лапков от вицешампиона Хебър (Пазарджик), Любослав Телкийски и Тодор Димитров от шампиона Нефтохимик 2010 (Бургас), Николай Захариев от Левски София и Алекса Поломац, който идва от сръбския Цървена звезда.

Състав на Берое 2016 (Стара Загора) за новия сезон 2023/24:

Разпределители:

Любомир Телкийски

Константин Нечев

Диагонали:

Спас Байрев

Стоян Димитров

Жасмин Величков

Посрещачи:

Руси Желев

Тодор Димитров

Трифон Лапков

Дейвид Барутов

Централни блокировачи:

Мартин Делиев

Николай Захариев

Иван Латунов

Алекса Поломац (Сърбия)

Либера:

Кристиян Петров

Кристиян Радев.