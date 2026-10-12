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Предопределен за величие: Симеон Николов завладява италианската волейболна сцена

  • 12 окт 2026 | 18:08
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Дългоочакваният миг за волейболните почитатели вече настъпи. Младата българска надежда Симеон Николов направи своя впечатляващ дебют в италианската Суперлига и мигновено даде сериозна заявка за бъдещето. Заставайки на диригентския пулт в състава на Кучине Лубе Чивитанова, най-младият представител на прочутата фамилия грабна трофея от турнира „Йези Волей Къп“ и увенча изключителния уикенд с отличието за най-полезен играч (МВП).

Симеон Николов стана MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала
Симеон Николов стана MVP, Лубе триумфира с „Йези Волей Къп“ след български сблъсък на финала

Макар и едва 19-годишен, Николов пристига на Апенините със зрялостта и самообладанието на опитен ветеран. Внушителният му ръст от 208 сантиметра и мощният му сервис са само част от оръжията на родения в София разпределител, който вече има зад гърба си забележителна международна биография. Пътят му преминава през първите му стъпки в родния Левски София, триумфалния престой в Съединените щати с тима на Лонг Бийч Стейт – където завоюва титлата в колежанското първенство на НКАА и грабна наградите за най-полезен състезател и играч на годината, – както и през суровото бойно кръщение в силната руска Суперлига с Локомотив Новосибирск. Всяко едно от тези предизвикателства обогати неговия тактически арсенал и изгради силния му характер.

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Николов впечатлява не само с прецизните си комбинации като плеймейкър или с естествения синхрон със своя брат Алекс, но и с изключителната си харизма. Младият волейболист се превърна в истински магнит за публиката. Глобалната му популярност избухна по време на световното първенство в Манила, Филипините, където предизвика истинска еуфория по трибуните. Всяко негово отиграване на терена взривяваше залата, а стотици привърженици го обграждаха в коридорите към съблекалните след срещите.

MVP Мони Николов: Това бе отлична тренировка преди началото на официалните срещи
MVP Мони Николов: Това бе отлична тренировка преди началото на официалните срещи

Ръководството на Лубе посрещна таланта с надеждата той да постави началото на нова победна ера. Първите мачове категорично потвърждават, че бъдещето на световния волейбол е в сигурни ръце. Симеон Николов е готов да бъде главното действащо лице, а клубът от Чивитанова вярва, че заедно с него ще се завърне на върха.

ivolleymagazine.it

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