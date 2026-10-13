Дунав Русе привлече полски диагонал

Волейболният Дунав привлече 26-годишния полски състезател Кацпер Внук, съобщиха от русенския клуб.

Той играе на поста диагонал и е висок 200 сантиметра.

Внук идва в Русе след престой, подготовка и участие в контролни срещи с шампиона на Полша - Алурон Варта Заверче. През кариерата си полският волейболист е играл още за местните КФЦ Гвардия Вроцлав, БАС Бялисток, Екзакт Системс Норвид Ченстохова, ПСЖ КПС Седлце, КГХМ СПС Хробри Глогув, АЗС АГХ Краков и Новак-Мости МКС Бендзин.

От Дунав добавиха, че като юноша Внук става шампион на Полша и печели отличието за най-полезен състезател.

„Човек, който определено ще вдигне класата на отбора“, посочват от волейболния клуб.

От щаба на Дунав пожелават на новото си попълнение здраве, много победи и възможност да покаже най-доброто от себе си, за да радва феновете с играта си.

С тима тренира и младият латвийски разпределител Маркус Венсбергс, привлечен в клуба през това лято. Очаква се развитие и по други входящи трансфери, съобщи за БТА старши треньорът на отбора Красимир Миронов.

Дунав запази в своите редици Ангел Павлов, Атанас Митев, Владимир Христов, Марио Дамянов, Христо Костов, Любчо Янков. В Русе се завърна Симеон Добрев, при възможност ще се даде шанс и на младия талант от клубната школа Кан Добруджан. Сред новите имена в отбора са Константин Стойков, Георги Антов, Виктор Маринов, Александър Шопов.

Първият мач на отбора в шампионата ще бъде на 31 октомври в Русе срещу Берое (Стара Загора). Двубоят е от втория кръг. В първия русенци трябваше да гостуват на Черно море във Варна, но тимът от морската ни столица се отказа от участие в елита.

Русенският отбор се очаква да изиграе поне три контролни срещи в подготовката си за новия сезон.

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