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  3. Николай Николаев: Можем много повече и ви обещаваме, че другия път ще вземем златото

Николай Николаев: Можем много повече и ви обещаваме, че другия път ще вземем златото

  • 31 юли 2023 | 16:58
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Николай Николаев, който беше включен в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2023 за юноши до 17 години като най-добър център, заяви при посрещането на тима днес в зала "Левски София", че могат много повече и следващия път ще се постараят да вземат златото.

България с двама играчи в Идеалния отбор на Европейското U17
България с двама играчи в Идеалния отбор на Европейското U17

"Този успех означава много за мен. Много се гордея, че взех награда. Гордея се и с момчетата, че стигнахме до второто място. Но можем повече, можем много повече. Обещаваме ви, че другия път ще се постараем да вземем златото и ще дадем всичко от себе си", сподели Николай Николаев.

България U17 се бори, но остана със среброто на ЕвроВолей 2023
България U17 се бори, но остана със среброто на ЕвроВолей 2023

Снимки: Startphoto

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