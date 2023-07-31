Николай Николаев: Можем много повече и ви обещаваме, че другия път ще вземем златото

Николай Николаев, който беше включен в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2023 за юноши до 17 години като най-добър център, заяви при посрещането на тима днес в зала "Левски София", че могат много повече и следващия път ще се постараят да вземат златото.

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"Този успех означава много за мен. Много се гордея, че взех награда. Гордея се и с момчетата, че стигнахме до второто място. Но можем повече, можем много повече. Обещаваме ви, че другия път ще се постараем да вземем златото и ще дадем всичко от себе си", сподели Николай Николаев.

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Снимки: Startphoto