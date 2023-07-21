Резултати от подгряващите двубои на MaxFight 55

Първите пет подгряващи двубоя на събитието MaxFight 55 също не разочароваха. В тях видяхме битки в четири различни стила - бокс, ММА, кикбокс и муай тай.

Млади и талантливи родни бойци подргряха главните срещи на вечерта. Ето как се развиха двубоите.

Серги Владояну поведи Йордан Димитров с неединодушно съдийско решение (бокс)

Петър Попов победи Александър Стоянов с неединодушно съдийско решение (кикбокс)

Никола Вълков победи Росен Няголов с единодушно съдийско решение (муай тай)

Кемал Кемалов - Стоян Гаров завърши с равенство (бокс)

Димитър Динев победи Андон Атанасов с ТКО, Рунд 3 (ММА)