Тази нощ стават ясни финалистите във VNL

WOMEN’S FINAL 4 🤯!



Poland 🇵🇱 🆚 🇨🇳 China

USA 🇺🇸 🆚 🇹🇷 Türkiye



The semifinals of the #VNLFinals take place tomorrow July 15 in Arlington, Texas 🇺🇸!



📺 Watch the matches on https://t.co/Rb6x7u4lH9.



🏐 #VNL2023 #VNL #volleyball pic.twitter.com/7Sl2uMRHnW