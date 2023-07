Йон Исагире спечели 12-ия етап на Обиколката на Франция

🏅They waited 15 years to win again on the Tour de France, it only took them 10 stages to get a second win!



🏅Ils ont attendu 15 ans pour gagner à nouveau sur le Tour de France, il ne leur a fallu que 10 étapes pour remporter une deuxième victoire ! #TDF2023 | @TeamCOFIDIS pic.twitter.com/hIgQ9cBolN