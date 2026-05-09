"Киндер Джиро ди София" излъчи бъдещите велошампиони

Повече от 500 деца на старт в надпреварата около „Александър Невски“ ден преди Обиколката на Италия да влезе в българската столица

Повече от 500 бъдещи спортни таланти застанаха днес на старт в „Киндер Джиро ди София“. Колоездачната надпревара около храм-паметника „Александър Невски“ бе само ден преди професионалистите от Обиколката на Италия да преминат през българската столица. Инициираният от „София – европейска столица на спорта“ и „Долчини про тийм“ празник включваше състезания в 4 възрастови групи, конкурси и забавни игри, томболи с награди. Събитието бе проследено от хиляди, избрали съботния пролетен ден за разходка и активности центъра на столицата.

Големият брой записани наложи добавянето на още една възрастова група и организирането на няколко квалификации преди финалните гонки. Велосипедистите стартираха по изцяло обезопасен и съобразен с възрастта им 300-метров маршрут, като според възрастовата група правеха една, две, три или четири тура. Заради многото предварителни заявки организаторите увеличиха лимита при регистрацията, осигуряващ нормални условия за състезателни надпревари и въпреки това желаещите да участват бяха далеч над предвидените 500 деца и младежи – бъдещи шампиони.

Точно както в изпитанията на елитните колоездачи, всеки участник получи стартов пакет със стартов номер и паметна грамота. Състезанията се проведоха при строго спазване на наредбите – с пилотен професионален велосипедист, множество следящи за сигурността и феърплея комисари по трасето и с връчване на жълтата фланелка на победителя, както и традиционното – в случая детско - шампанско на почетната стълбичка.

Призьорите получиха медали, много предметни награди, а организаторите бяха осигурили за всички безплатен сладолед. За отличното настроение и многото усмивки по лицата допринесе атрактивната водеща Петрана Петрова, която подгря състезатели и придружаващите ги роднини преди важните стартове. Наред със състезанията, малките велосипедисти бяха зарадвани с допълнителни весели конкурси с колелата и много викторини с награди.

В края организаторите благодариха на родителите за това, че са записали и довели за участие техните деца и отсега ги поканиха на следващото издание от веригата стартове „София вело шоу“ на 31 май в Западния парк.

Призьорите на „Киндер Джиро ди София“:

ДЕЦА 5-6 г.: Виктор Ванев, Адриан Деменгиев, Борис Беров

ДЕЦА 7-8 г.: Боян Яовлиев, Лили Пещерска, Димитър Славов

ДЕЦА 9-10 г.: Йоан Диканаров, Константин Димитров, Дарина Атанасова

ДЕЦА 11-12 г.: Александър Манев, Борис Пещерски, Георги Лазаров и Даниел Тодоров

До края на годината предстоят още два кръга от 5-етапната верига „София вело шоу“ – на 31 май в Западния парк и на 12 септември в Борисовата градина.

Този уикенд колоездачната Обиколка на Италия Giro d'Italia преминава през България. Желязната колона ще финишира в третия етап утре в София и в тази връзка българската столица организира редица съпътстващи събития, спортни празници и активности. Фондация „София – европейска столица на спорта“ е включила в годишната си програма 5 отделни надпревари за младите от веригата „София Вело шоу“, едно от които се състоя днес около храм-паметника „Александър Невски“. Утре, на 10 май, предстои мащабно Велошествие със старт в 14.00 ч от Орлов мост по маршрута на Giro d'Italia по Цариградско шосе, откъдето часове по-късно ще финишират най-класните колоездачи на планетата, устремени към финала на третия етап от колоездачната Обиколка на Италия на площад „Народно събрание“.