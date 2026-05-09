Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Турнирът по вдигане на тежести „Купа Русе“ събра 80 състезатели от България

Турнирът по вдигане на тежести „Купа Русе“ събра 80 състезатели от България

  • 9 май 2026 | 14:23
  • 261
  • 0
Турнирът по вдигане на тежести „Купа Русе“ събра 80 състезатели от България

Tурнирът по вдигане на тежести „Купа Русе“ събра 80 състезатели от седем града в България в крайдунавския град. 15-ото издание на надпреварата се провежда по утвърдена вече традиция в зала „Академик“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Състезателите са разпределени в четири групи – момчета, кадети до 15 години, кадети до 17 години и кадетки до 17 години. Класирането ще бъде по системата Синклер. На подиума се изявяват състезатели на ТСК Русе, Тараненко Русе, Генерал Тошев Генерал Тошево, Титан Варна, Добруджа Добрич, Марица Пловдив, Мизия Кнежа и Бяла мечка Хасково. Турнирът беше открит с едноминутно мълчание в памет на починалия в края на миналата година спомоществовател и председател на Тежкоатлетически спортен клуб - Русе проф. д-р Кирил Панайотов. В негова чест предстои да бъде връчена и индивидуална Купа "Сила". 

Както и в предишни издание на турнира, младите спортисти получиха подкрепата на редица олимпийски, световни и европейски шампиони, като актуалния президент на родната федерация по вдигане на тежести Асен Златев, както и Румен Александров, Стефан Топуров, Иван Иванов, Здравко Коев, Димитър Колев, Николай Пешалов, Нено Терзийски, Йордан Митков, Генади Драгоманов, Давид Давидков, доц. Димитър Димитров, Йордан Михайлов и Николай Ценков.

На откриването присъстваха още съуправителите на Лечебни заведения "Медика" Алисе Муртезова и д-р Панайот Панайотов , кметът на Русе Пенчо Милков, заместник-кметът на Русе по "Спорт и младежки дейности" Борислав Рачев, кметът на Сливо поле Валентин Атанасов, председателят на Общинския съвет в Русе и почетен ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев, директорът на Ученическата спортна школа Мая Петрова, общинският съветник Иво Пазарджиев, директорът на училище "Олимпи Панов" д-р Вергилия Грънчарова, проф. д-р Никола Събев - декан на факултета по "Обществено здраве и здравни грижи" в Русенския университет, ръководителят на катедра" Физическо възпитание и спорт" в Русенския университет Валери Йорданов и др. 

Следвай ни:

Още от Други спортове

Гергана Павлова на финал на турнир по бадминтон от Future Series в Братислава

Гергана Павлова на финал на турнир по бадминтон от Future Series в Братислава

  • 9 май 2026 | 12:16
  • 423
  • 0
Един състезател отпадна от Джирото след масовото падане в Бургас

Един състезател отпадна от Джирото след масовото падане в Бургас

  • 9 май 2026 | 12:02
  • 2262
  • 0
Кметът на Бургас: Целият регион спечели от домакинството на Джиро д'Италия

Кметът на Бургас: Целият регион спечели от домакинството на Джиро д'Италия

  • 9 май 2026 | 11:36
  • 1778
  • 12
Предстои най-тежкият етап от Джирото в България

Предстои най-тежкият етап от Джирото в България

  • 9 май 2026 | 08:50
  • 9403
  • 1
Победителят в първия етап на Джирото говори пред Sportal.bg

Победителят в първия етап на Джирото говори пред Sportal.bg

  • 8 май 2026 | 20:41
  • 5046
  • 0
Диего Севиля: Целта ми беше да съм в откъсването и да дам битка

Диего Севиля: Целта ми беше да съм в откъсването и да дам битка

  • 8 май 2026 | 20:19
  • 2067
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

  • 9 май 2026 | 15:06
  • 5315
  • 22
11-те на Черно море и Ботев (Пд)

11-те на Черно море и Ботев (Пд)

  • 9 май 2026 | 15:21
  • 653
  • 0
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 18429
  • 212
Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

  • 9 май 2026 | 13:31
  • 4235
  • 13
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 21147
  • 22
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 10615
  • 26