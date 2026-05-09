Турнирът по вдигане на тежести „Купа Русе“ събра 80 състезатели от България

Tурнирът по вдигане на тежести „Купа Русе“ събра 80 състезатели от седем града в България в крайдунавския град. 15-ото издание на надпреварата се провежда по утвърдена вече традиция в зала „Академик“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Състезателите са разпределени в четири групи – момчета, кадети до 15 години, кадети до 17 години и кадетки до 17 години. Класирането ще бъде по системата Синклер. На подиума се изявяват състезатели на ТСК Русе, Тараненко Русе, Генерал Тошев Генерал Тошево, Титан Варна, Добруджа Добрич, Марица Пловдив, Мизия Кнежа и Бяла мечка Хасково. Турнирът беше открит с едноминутно мълчание в памет на починалия в края на миналата година спомоществовател и председател на Тежкоатлетически спортен клуб - Русе проф. д-р Кирил Панайотов. В негова чест предстои да бъде връчена и индивидуална Купа "Сила".

Както и в предишни издание на турнира, младите спортисти получиха подкрепата на редица олимпийски, световни и европейски шампиони, като актуалния президент на родната федерация по вдигане на тежести Асен Златев, както и Румен Александров, Стефан Топуров, Иван Иванов, Здравко Коев, Димитър Колев, Николай Пешалов, Нено Терзийски, Йордан Митков, Генади Драгоманов, Давид Давидков, доц. Димитър Димитров, Йордан Михайлов и Николай Ценков.

На откриването присъстваха още съуправителите на Лечебни заведения "Медика" Алисе Муртезова и д-р Панайот Панайотов , кметът на Русе Пенчо Милков, заместник-кметът на Русе по "Спорт и младежки дейности" Борислав Рачев, кметът на Сливо поле Валентин Атанасов, председателят на Общинския съвет в Русе и почетен ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев, директорът на Ученическата спортна школа Мая Петрова, общинският съветник Иво Пазарджиев, директорът на училище "Олимпи Панов" д-р Вергилия Грънчарова, проф. д-р Никола Събев - декан на факултета по "Обществено здраве и здравни грижи" в Русенския университет, ръководителят на катедра" Физическо възпитание и спорт" в Русенския университет Валери Йорданов и др.