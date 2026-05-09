Експертът на Eurosport Роби Макюън: Развълнуван съм да видя как България ще приеме Giro d’Italia

Експертът на Eurosport Роби Макюън сподели очакванията си за Giro d’Italia. Той го направи по време на пресконферецния на WBD, на която Sportal.bg бе единствената българска медия, която присъстваше. Колоездачната обиколка на Италия може да се гледа в реално време с компетентен коментар на български от Любослав Венков, Житомир Пенаков, Данаил Петров и Симеон Кичуков по Eurosport и в HBO Max, където етапите ще могат да се гледат и на запис след преминаването им.

- Без Жоао Алмейда, Ришар Карапас и Микел Ланда, губи ли Джирото част от своето конкурентно предимство?

- Губи нещо, особено с отсъствието на Алмейда - той е най-голямото отсъствие за мен. Той можеше да бъде истински конкурент на Йонас Вингегард. Без него Вингегард се превръща в огромен фаворит, освен ако нещо не се обърка. Но положителното е, че това създава завладяваща борба за подиума и местата в челната петица. Под Вингегард има голяма група състезатели на много сходно ниво. Виждам Джулио Пелицари като най-силния от останалите - бих го поставил за вероятен подгласник - но след него състезателите са невероятно равностойни: Адам Йейтс, Джай Хиндли, Тимен Аренсман, Бен О'Конър, Майкъл Сторър, Герайнт Томас, и съм много любопитен да видя как ще се представи Игън Бернал, предвид скорошното му възстановяване и подобряващата се форма.

- В сравнение с предишни издания, това Джиро изглежда има по-малко емблематични изкачвания. Как това се отразява на състезанието?

- На пръв поглед има по-малко известни изкачвания и по-малко планински етапи, но включените са изключително трудни. Вместо един или два очевидни етапа „кралици“, има четири, които биха могли да претендират за тази титла. Това би трябвало да създаде по-динамично състезание. Някои етапи ще благоприятстват откъсванията с битки за генералния клас, а други биха могли напълно да пренаредят класирането. Дори с по-малко легендарни изкачвания, все още имаме прохода Яуфен, Блокхаус и няколко изкачвания, които не са били използвани от десетилетия - или никога. Изкачванията стават емблематични заради начина, по който колоездачите се състезават по тях и може да открием нови, които заслужават да се завърнат.

- Етап 10 има 42-километрово равно изкачване по часовник. Това ефективно ли слага край на надеждите за генералния клас на чистите катерачи или може ли бруталната последна седмица в Доломитите да компенсира?

- Чистите катерачи са се подобрили значително в изпитанията по часовник, дори в равнинните. Над 42 км те все още ще губят време, но не катастрофални количества. А планинските етапи, които следват, предлагат много възможности да върнат времето назад, ако са достатъчно силни. Харесва ми, че има само едно бягане по часовник — 42 км е почти твърде дълго, но дава шанс на колоездачите, които разчитат на TT, да спечелят време преди високите планини. Трасето се усеща добре балансирано: всеки получава шанс да използва силните си страни.

- Етап 7 от Формия до Блокхаус е 244 км — истинско връщане назад. Как това разстояние влияе психологически на колоездачите и дали е в полза на чисто катерачите или на дизеловите двигатели?

- Колоездачите с опит в много дълги етапи — дизеловите двигатели — може би се справят по-добре, въпреки че почти никой в съвременния пелотон не е участвал в толкова дълги етапи. Уот Поелс е един от малкото, които ги помнят. Ще бъде брутално. Някои колоездачи предпочитат дълги етапи, защото кратките експлозивни не им подхождат. Други ще го намразят. Разстоянието може или да изплаши всички до консерватизъм, или да създаде епичен ден, който оформя състезанието. Мисля, че Вингегард ще се насочи към този етап, за да поеме контрола над Джирото. Над 244 км, разликите ще бъдат по-големи, отколкото ако бяха 150 км.

- Какво очаквате от спринтовите етапи и как оценявате Джонатан Милан?

- Първоначално си мислех, че има девет равни етапа, които се усещаха като ерата на Чиполини и Петаки. Но ако се вгледаме отблизо, няколко не са истински спринтови етапи. Въпреки това, спринтьорите имат добри възможности. Милан е явният фаворит — рекордът му в Джирото и формата му в Гранд Туровете говорят сами за себе си. Той е имал някои заболявания и няколко поражения тази година, но без Яспер Филипсен, Тим Мерлие или Олав Коой, той се откроява. Тобиас Лунд Андресен, Пол Мание и Каден Гроувс са основните претенденти. Милан понякога се затруднява в планините, но се възстановява добре. Спринтовата база не е голяма, но Милан е човекът, за когото всички ще говорят, особено в Италия.

- Видяхме Вингегард и Погачар да работят върху спринта си. Какво мислите за състезателите в общия сбор, които се състезават в спринтове?

- Те осъзнаха колко важни са бонус секундите. Трябва да спринтирате не само на етапни финиши, но и за междинни бонуси, особено в Тура. Дори чистите катерачи рядко завършват сами - обикновено трябва да победят един или двама съперници. Така че те тренират за този удар. Погачар може да направи всичко, което е неговото предимство преди Йонас. Но в това Джиро не мисля, че Вингегард ще трябва да спринтира много - той ще нанесе щетите на финишите на върха и в бягането по часовник.

- Какви са шансовете на Джей Вайн за общия сбор, ако избегне катастрофи?

- Това винаги е големият въпрос за Джей. Но бих искал да го видя да се опитва за общия сбор. Той е невероятно постоянен в откъсванията и планинските етапи, а в 42-километрово бягане по часовник би могъл дори да победи Вингегард или Филипо Гана, особено в началото на Гранд Тура. Никога не е бил защитеният лидер в генералното класиране — винаги е имало Алмейда или някой друг пред него. С отсъствието на Алмейда, Исак дел Торо и Погачар, това е перфектният шанс за ОАЕ да го подкрепят напълно.

- Кой има най-голям шанс да спечели класирането по точки — Милан или Мание?

- Мание оцелява по-добре в трудните етапи, но тези етапи често водят до откъсвания, което затруднява печеленето на точки. Милан ще изгради голяма преднина в чистите спринтове. Мание трябва да спечели по-трудните спринтови дни, за да остане близо. Гроувс също може да се оспори — той се изкачва добре и е по-бърз от Мание в равен спринт. Тобиас Лунд Андресен е друг, който се справя с труден терен. Но Милан започва с предимство.

- Какво мислите за това, че Джирото започва в България? Помага ли то за развитието на колоезденето в по-малките нации?

- Харесва ми. Да, има икономическа страна, но е и чудесен начин за разширяване на колоезденето в нетрадиционни страни. България може да открие страстта на Джирото. Логистично е трудно, но Джирото започна в Белгия, Холандия — в цяла Европа. Развълнуван съм да видя как България ще го приеме.

- Хората тук смятат, че Вингегард ще спечели лесно. Съгласни ли сте?

- Прави са да го виждат като фаворит. Той е участвал в седем или осем Гранд Тура и никога не е завършвал извън челната двойка, освен когато неговият съотборник го е победил. Само Погачар наистина го е победил. Но състезанието все още трябва да се проведе - от България до Колизеума е над 3300 км.

- Отборите вече използват усъвършенствани данни и анализ на представянето. Доколко това може да подобри вземането на решения?

- В колоезденето дори печалбите от 1% - или по-малко - имат значение. Когато ги сумирате, те стават значителни. Малките решения по време на етапа могат да решат крайния резултат. Отборите, които се движат „в стил F1“ в своя анализ, правят правилното нещо.

- Кои млади състезатели виждате като бъдещи победители в Гранд Тура?

- Исак дел Торо - той трябваше да спечели миналогодишното Джиро. Бих искал да чуя какво беше казано в отборната кола този ден. Пол Сейшас е голямото име, за което всички говорят, и той е на път да кара първия си Тур. Пелицари напредва стабилно. Флориан Липовиц вече е показал много. Колоезденето става все по-младо - колоездачите се идентифицират рано, тренират се като професионалисти, преди дори да достигнат до юношеските рангове. Има цяла вълна от млади таланти, които идват.

- Какво особено харесвате в Джонатан Милан като спринтьор и къде може да се подобри?

- Неговата огромна мощност - когато се изстрелва, изглежда сякаш разкъсва колелото. Неговото разбирателство със Симоне Консони работи брилянтно въпреки разликата в размерите им. Слабостта му е същата като на всички спринтьори: оцеляване в тежки планински дни. Но той не може да жертва скоростта, за да се изкачва по-добре. Където може да се подобри е аеродинамиката и ефективността. Спринтът му е див и не много гладък. Ако запази същата мощност, но стане по- аеродинамичен, ще бъде още по-опасен.

- Може ли Red Bull–Bora–Hansgrohe да успее с двама лидери, Хиндли и Пелицари?

- Да. Те се допълват добре. Хиндли спечели Джирото и завърши втори. С Вингегард като категоричен фаворит, нещата се опростяват - целта е да го следваме възможно най-дълго. По-късно в състезанието пътят ще реши кой е по-силен, но не виждам конфликт за лидерство между тях.