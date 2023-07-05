България с пълни отбори за Европейското по борба до 15 г. в Унгария

България ще бъде с пълни отбори за европейското до 15 г. в Капошвар (Унгария) от 6 до 9 юли.
В свободния стил треньорите Недялко Недялков, Александър Грибков и Стойчо Ненов тръгват със следните състезатели:
38 кг: Божидар Дамянов "Би Риал", Сандански
38 кг: Леонидас Захарядис "Би Риал", Сандански
41 кг: Александър Делчев "Локомотив", Пловдив
48 кг: Берке Ибрям "Дан Колов", Елена
52 кг: Аксел Кадир "Осман Дуралиев", Исперих
57 кг: Калоян Стоянов "Би Риал", Сандански
57 кг: Илия Димов "Янчо Патриков-ЦСКА",София
62 кг: Сейко Калинов "Лютфи Ахмедов", Разград
68 кг: Венелин Георгиев "Левски", София
68 кг: Никифор Петров "Олимпиец", Търговище
75 кг: Валентин Илиев "Митекс", Благоевград
85 кг: Халил Садъков "Олимпиец", Търговище
85 кг: Толга Адем "Борба", Шумен
В класическия стил треньорите Бисер Георгиев, Димчо Димчев и Светослав Миленков ще разчитат на следните състезатели:
38 кг: Данимир Йорданов "Миньор", Перник
41 кг: Калоян Борисов "Миньор", Перник
44 кг: Антоан Цветанов "Левски", София
44 кг: Станислав Димитров "Стоян Николов", Златица
48 кг: Денислав Донков "Левски", София
48 кг: Кристиян Кръстев "Левски", София
52 кг: Живко Хинков "Левски", София
57 кг: Алекс Николов "ЦСКА", София
62 кг: Кристиян Петков "ЦСКА", София
68 кг: Валентин Валентинов "Ботев-93", Враца
75 кг: Георги Китаровски "Атлетик", Пловдив
75 кг: Искрен Говедаров "ЦСКА", София
85 кг: Иван Николов "Локомотив-93", Варна
При момичетата треньорите Ангел Тодоров, Диан Динчев, Михаил Михов, и Методи Сичков тръгват със следните състезателки:
39 кг: Хрисиана Христова "ЦСКА-Янчо Патриков", София
46 кг: Даяна Стойчева "Берое", Стара Загора
46 кг: Марсела Георгиева СК Борба и самбо, Ямбол
50 кг: Ивета Иванова "Странджа-2001", Средец
54 кг: Андреа Нисева "Димитър Кумчев", Асеновград
66 кг: Наталия Тасева "Рилски спортист", Самоков