България с пълни отбори за Европейското по борба до 15 г. в Унгария

България ще бъде с пълни отбори за европейското до 15 г. в Капошвар (Унгария) от 6 до 9 юли.

В свободния стил треньорите Недялко Недялков, Александър Грибков и Стойчо Ненов тръгват със следните състезатели:

38 кг: Божидар Дамянов "Би Риал", Сандански

38 кг: Леонидас Захарядис "Би Риал", Сандански

41 кг: Александър Делчев "Локомотив", Пловдив

48 кг: Берке Ибрям "Дан Колов", Елена

52 кг: Аксел Кадир "Осман Дуралиев", Исперих

57 кг: Калоян Стоянов "Би Риал", Сандански

57 кг: Илия Димов "Янчо Патриков-ЦСКА",София

62 кг: Сейко Калинов "Лютфи Ахмедов", Разград

68 кг: Венелин Георгиев "Левски", София

68 кг: Никифор Петров "Олимпиец", Търговище

75 кг: Валентин Илиев "Митекс", Благоевград

85 кг: Халил Садъков "Олимпиец", Търговище

85 кг: Толга Адем "Борба", Шумен

В класическия стил треньорите Бисер Георгиев, Димчо Димчев и Светослав Миленков ще разчитат на следните състезатели:

38 кг: Данимир Йорданов "Миньор", Перник

41 кг: Калоян Борисов "Миньор", Перник

44 кг: Антоан Цветанов "Левски", София

44 кг: Станислав Димитров "Стоян Николов", Златица

48 кг: Денислав Донков "Левски", София

48 кг: Кристиян Кръстев "Левски", София

52 кг: Живко Хинков "Левски", София

57 кг: Алекс Николов "ЦСКА", София

62 кг: Кристиян Петков "ЦСКА", София

68 кг: Валентин Валентинов "Ботев-93", Враца

75 кг: Георги Китаровски "Атлетик", Пловдив

75 кг: Искрен Говедаров "ЦСКА", София

85 кг: Иван Николов "Локомотив-93", Варна

При момичетата треньорите Ангел Тодоров, Диан Динчев, Михаил Михов, и Методи Сичков тръгват със следните състезателки:

39 кг: Хрисиана Христова "ЦСКА-Янчо Патриков", София

46 кг: Даяна Стойчева "Берое", Стара Загора

46 кг: Марсела Георгиева СК Борба и самбо, Ямбол

50 кг: Ивета Иванова "Странджа-2001", Средец

54 кг: Андреа Нисева "Димитър Кумчев", Асеновград

66 кг: Наталия Тасева "Рилски спортист", Самоков