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  3. България с пълни отбори за Европейското по борба до 15 г. в Унгария

България с пълни отбори за Европейското по борба до 15 г. в Унгария

  • 5 юли 2023 | 09:57
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България с пълни отбори за Европейското по борба до 15 г. в Унгария

България ще бъде с пълни отбори за европейското до 15 г. в Капошвар (Унгария) от 6 до 9 юли.

В свободния стил треньорите Недялко Недялков, Александър Грибков и Стойчо Ненов тръгват със следните състезатели:
38 кг: Божидар Дамянов    "Би Риал", Сандански    
38 кг: Леонидас Захарядис    "Би Риал", Сандански    
41 кг: Александър Делчев    "Локомотив", Пловдив    
48 кг: Берке Ибрям    "Дан Колов", Елена    
52 кг: Аксел Кадир    "Осман Дуралиев", Исперих    
57 кг: Калоян Стоянов    "Би Риал", Сандански    
57 кг: Илия Димов    "Янчо Патриков-ЦСКА",София    
62 кг: Сейко Калинов    "Лютфи Ахмедов", Разград    
68 кг: Венелин Георгиев    "Левски", София    
68 кг: Никифор Петров    "Олимпиец", Търговище    
75 кг: Валентин Илиев    "Митекс", Благоевград    
85 кг: Халил Садъков    "Олимпиец", Търговище    
85 кг: Толга Адем    "Борба", Шумен

В класическия стил треньорите Бисер Георгиев, Димчо Димчев и Светослав Миленков ще разчитат на следните състезатели:    
38 кг: Данимир Йорданов    "Миньор", Перник    
41 кг: Калоян Борисов    "Миньор", Перник    
44 кг: Антоан Цветанов    "Левски", София    
44 кг: Станислав Димитров    "Стоян Николов", Златица    
48 кг: Денислав Донков    "Левски", София     
48 кг: Кристиян Кръстев    "Левски", София    
52 кг: Живко Хинков    "Левски", София    
57 кг: Алекс Николов    "ЦСКА", София    
62 кг: Кристиян Петков    "ЦСКА", София    
68 кг: Валентин Валентинов    "Ботев-93", Враца    
75 кг: Георги Китаровски    "Атлетик", Пловдив    
75 кг: Искрен Говедаров    "ЦСКА", София    
85 кг: Иван Николов    "Локомотив-93", Варна  

При момичетата треньорите Ангел Тодоров, Диан Динчев, Михаил Михов, и Методи Сичков тръгват със следните състезателки:                
39 кг: Хрисиана Христова    "ЦСКА-Янчо Патриков", София    
46 кг: Даяна Стойчева    "Берое", Стара Загора   
46 кг: Марсела Георгиева    СК Борба и самбо, Ямбол    
50 кг: Ивета Иванова    "Странджа-2001", Средец    
54 кг: Андреа Нисева    "Димитър Кумчев", Асеновград    
66 кг: Наталия Тасева    "Рилски спортист", Самоков

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