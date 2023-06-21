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  3. Здравко Димитров е първият българин, който подписа с BKFC

Здравко Димитров е първият българин, който подписа с BKFC

  • 21 юни 2023 | 14:23
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Здравко Димитров е първият българин, който подписа с BKFC

Най-популярната верига за бокс без ръкавици Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) съобщи кой е първият българин, който е подписал с тях.

В профила на европейския клон на BKFC бе съобщено, че ММА боецът Здравко Димитров е подписал с организацията.

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Димитров е бронзов медалист от европейско първенство по ММА,  сребърен медалист от републиканско първенство по бойно самбо и шампион от национални турнири по граплинг.

За Sportal.bg Димитров сподели, че за негов първи съперник е спряган боец от Словакия.

Очаква се първата бойна галавечер на BKFC в България да се изиграе през септември и да противопостави родни бойци срещу спортисти от чужбина.

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