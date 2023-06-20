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  3. Селекционерът на U16 определи момчетата, които ще се готвят за Евро 2023

Селекционерът на U16 определи момчетата, които ще се готвят за Евро 2023

  • 20 юни 2023 | 08:52
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Селекционерът на U16 определи момчетата, които ще се готвят за Евро 2023

Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години Стойо Чолаков определи състезателите, които ще се готвят за Европейското първенство в Питещ, Румъния.

Турнирът ще се състои от 4 до 13 август.

В групата на България попаднаха съставите на Швеция, Нидерландия, Португалия и Словакия.

Лагерът на българския тим започва на 23 юни в Ямбол.

Селектираните от Стойо Чолаков състезатели:
Михаил Калинов – ДоростолКалоян Колев – ЦСКА
Александър Божков – ИспанияКалоян Лозанов – Германия
Никола Нанков – ЯмболАнтоан Виденов – Дунав
Ивайло Скрински – БУБА Баскетбол
Мартин Александров – БУБА Баскетбол
Калоян Балканджиев – Испания
Георги Иванов – Ямбол
Станислав Хинков – Германия
Марк Шопов – Ямбол
Владислав Станев – Шумен
Кристиян Каменски – Шумен
Димитър Димов – Евробаскет
Ивайло Войников – Спартак Плевен
Кирил Костов – Евробаскет

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