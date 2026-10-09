Ню Йорк Никс оставя преговорите с Таунс и още трима играчи за по-късно през сезона

Ръководството на Ню Йорк Никс взе официално решение да отложи всички разговори за удължаване на договорите на своите състезатели за по-късен етап от сезон 2026/27. Четирима играчи от състава – Карл-Антъни Таунс, Джош Харт, Майлс Макбрайд и Тайлър Колек – имат право да подпишат нови споразумения преди крайния срок на 30 юни.

„Като клуб цялото ни внимание е насочено към подготовката за предстоящия сезон и стремежа да подарим на нашите фенове още една година, с която да се гордеят“, заяви говорител на тима пред Шамс Чарания от ESPN. „В резултат на това няма да преговаряме за нови контракти преди по-късен етап от шампионата и оставаме изцяло концентрирани върху старта на сезона, добави представителят на шампионите.

Според анализатора на ESPN Боби Маркс нюйоркчани не са притиснати от времето за финализиране на сделките, тъй като регламентът позволява удължаванията да бъдат оформени до 30 юни.

Най-значимото име сред четиримата безспорно е Карл-Антъни Таунс. Шесткратният участник в Мача на звездите има гарантирани около 57,1 милиона долара за кампанията 2026/27, както и опция на играча за сезон 2027/28 на стойност близо 61 милиона долара. Той има право на четиригодишно преподписване на обща стойност около 273 милиона долара.

Иън Бегли от SNY по-рано съобщи, че между финансовите изисквания на Таунс и готовността на ръководството остава известна дистанция. От Никс са обсъждали параметри, при които годишната заплата на звездата да започва от порядъка на 45 до 50 милиона долара.

През изминалата кампания центърът се отличи със средни показатели от 20,1 точки, 11,9 борби и 3,0 асистенции в 75 мача от редовния сезон, след което помогна за шампионския триумф на Ню Йорк с 15,9 точки, 10,6 борби и 4,9 асистенции в 19 срещи от елиминациите.

Джош Харт и Майлс Макбрайд също са основни фигури в ротацията, като техният статут до голяма степен може да зависи от финансовата развръзка около Таунс. През миналия сезон Харт се отчете с 12,0 точки, 7,4 борби и 4,8 асистенции в 66 мача, а Макбрайд записа средно по 12,0 точки, 2,4 борби и 2,6 завършващи подавания в 41 двубоя. Гардът Тайлър Колек, от своя страна, се появи на паркета в 62 срещи.

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Снимки: Gettyimages