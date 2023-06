Капитанът на националките с емоционално обръщение: Благодаря ти, Доки!

Мирослава Паскова изказа признателност за грижите на доктор Иван Геров

Капитанът на женския ни национален отбор по волейбол на България Мирослава Паскова благодари на специален за нея човек - доктор Иван Геров.

Както е известно, тя получи контузия в първия ни мач от Лигата на нациите срещу Хърватия и в момента се възстановява след операция на крака.

„Все по-често получавам въпроси: Кога ще се завърна? Дали имам желание да се завърна след всичко това? Най-вече от близките ми, които страдат може би най-много от тези мои състояния и постоянни отсъствия в името на кариерата и личните ми цели.



Искам да добавя, че както в личния, така и в професионалния си живот съм водена от една максима и тя е “do it with pаssion or not at all”…



Понякога е трудно и дори изглежда невъзможно. Но в края на деня всичко опира до това в какво вярваме и се целим. В продължение на доста години имам проблеми и контузии, някои от тях доста тежки.



И тук искам да изкажа безкрайните си благодарности към доктор Иван Геров.



Това е човекът заради когото аз все още мога да ходя и да правя това, което обичам. Дори след поредната интервенция, отзивите са за безпроблемно възстановяване. Това е един голям Човек и специалист.



Благодаря ти , Доки!“