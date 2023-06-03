Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от последния кръг в Северозападната Трета лига. Шампионът Бдин (Видин), който ще играе във Втора лига през следващия сезон, победи у дома Павликени с 4:1 и завърши сезона с успех. Най-резултатен бе сблъсъка между Вихър (Славяново) и Ювентус (Малчика), завършил 6:2.

Ето всички резултати, голмайстори и класиране:

3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч:



Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 4:0

1:0-Ваньо Иванов (8)

2:0-Михаил Иванов (26)

3:0-Васил Калоянов (59)

4:0-Васил Калоянов (88)



Вихър (Славяново) - Ювентус (Малчика) 6:2

0:1-Мартин Милков (21)

1:1-Тини Паликрушев (40)

2:1-Мариян Драгнев (45 дузпа)

3:1-Мариян Драгнев (55 дузпа)

4:1-Константин Генков (61)

5:1-Роберто Караиванов (74 автогол)

6:1-Христян Петков (85)

6:2-Ивайло Дюлгеров (87 дузпа)



Севлиево (Севлиево) - Боруна (Царева ливада) 5:1

1:0-Галин Стоянов (46)

2:0-Радостиан Димитров(50)

3:0-Галин Стоянов (59)

4:0-Мартин Корназов (68)

4:1-Алекс Згрипаров (72)

5:1-Галин Стоянов (77)



Бдин (Видин) - Павликени (Павликени) 4:1

1:0-Тома Ушагелов (11)

2:0-Валземар Лашков (19)

3:0-Тома Ушагелов (34)

4:0-Тома Ушагелов (40)

4:1- ? (54)



Етър II (Велико Търново) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3

1:0-Калоян Ненчев (35)

1:1-Любомир Генчев (54)

1:2-Ростислав Данчев (66)

2:2-Север Алиев (85)

2:3-Любомир Генчев (90)



Локомотив (Горна Оряховица) - Дреновец (Дреновец) 4:0

1:0-Георги Колев (1)

2:0-Даниел-Виктор Кънчев (70)

3:0-Георги Колев (74)

4:0-Кристиян Райчев (88)



Локомотив (Дряново) - Академик (Свищов) 2:1

0:1-Кристиян Иванов (10)

1:1-Радостин Стоилов (60)

2:1-Бранимир Ботев (78)



Левски (Левски) - Ботев II (Враца) 1:3

0:1-Радослав Захариев (39)

0:2-Асен Русинов (79)

0:3-Митко Панов (88)

1:3-Ивайло Иванов (90 дузпа)

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