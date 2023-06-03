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  3. Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

  • 3 юни 2023 | 21:25
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Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад

Днес се изиграха всички мачове от последния кръг в Северозападната Трета лига. Шампионът Бдин (Видин), който ще играе във Втора лига през следващия сезон, победи у дома Павликени с 4:1 и завърши сезона с успех. Най-резултатен бе сблъсъка между Вихър (Славяново) и Ювентус (Малчика), завършил 6:2.

Ето всички резултати, голмайстори и класиране:

3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч: 

Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 4:0 
1:0-Ваньо Иванов (8) 
2:0-Михаил Иванов (26) 
3:0-Васил Калоянов (59) 
4:0-Васил Калоянов (88) 

Вихър (Славяново) - Ювентус (Малчика) 6:2 
0:1-Мартин Милков (21) 
1:1-Тини Паликрушев (40) 
2:1-Мариян Драгнев (45 дузпа) 
3:1-Мариян Драгнев (55 дузпа) 
4:1-Константин Генков (61) 
5:1-Роберто Караиванов (74 автогол) 
6:1-Христян Петков (85) 
6:2-Ивайло Дюлгеров (87 дузпа) 

Севлиево (Севлиево) - Боруна (Царева ливада) 5:1 
1:0-Галин Стоянов (46) 
2:0-Радостиан Димитров(50) 
3:0-Галин Стоянов (59) 
4:0-Мартин Корназов (68) 
4:1-Алекс Згрипаров (72) 
5:1-Галин Стоянов (77) 

Бдин (Видин) - Павликени (Павликени) 4:1 
1:0-Тома Ушагелов (11) 
2:0-Валземар Лашков (19) 
3:0-Тома Ушагелов (34) 
4:0-Тома Ушагелов (40) 
4:1- ? (54) 

Етър II (Велико Търново) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3 
1:0-Калоян Ненчев (35) 
1:1-Любомир Генчев (54) 
1:2-Ростислав Данчев (66) 
2:2-Север Алиев (85) 
2:3-Любомир Генчев (90) 

Локомотив (Горна Оряховица) - Дреновец (Дреновец) 4:0 
1:0-Георги Колев (1) 
2:0-Даниел-Виктор Кънчев (70) 
3:0-Георги Колев (74) 
4:0-Кристиян Райчев (88) 

Локомотив (Дряново) - Академик (Свищов) 2:1 
0:1-Кристиян Иванов (10) 
1:1-Радостин Стоилов (60) 
2:1-Бранимир Ботев (78) 

Левски (Левски) - Ботев II (Враца) 1:3 
0:1-Радослав Захариев (39) 
0:2-Асен Русинов (79) 
0:3-Митко Панов (88) 
1:3-Ивайло Иванов (90 дузпа)

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