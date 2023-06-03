Резултати, голмайстори и класиране след последния кръг на Северозапад
Днес се изиграха всички мачове от последния кръг в Северозападната Трета лига. Шампионът Бдин (Видин), който ще играе във Втора лига през следващия сезон, победи у дома Павликени с 4:1 и завърши сезона с успех. Най-резултатен бе сблъсъка между Вихър (Славяново) и Ювентус (Малчика), завършил 6:2.
Ето всички резултати, голмайстори и класиране:
3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч:
Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 4:0
1:0-Ваньо Иванов (8)
2:0-Михаил Иванов (26)
3:0-Васил Калоянов (59)
4:0-Васил Калоянов (88)
Вихър (Славяново) - Ювентус (Малчика) 6:2
0:1-Мартин Милков (21)
1:1-Тини Паликрушев (40)
2:1-Мариян Драгнев (45 дузпа)
3:1-Мариян Драгнев (55 дузпа)
4:1-Константин Генков (61)
5:1-Роберто Караиванов (74 автогол)
6:1-Христян Петков (85)
6:2-Ивайло Дюлгеров (87 дузпа)
Севлиево (Севлиево) - Боруна (Царева ливада) 5:1
1:0-Галин Стоянов (46)
2:0-Радостиан Димитров(50)
3:0-Галин Стоянов (59)
4:0-Мартин Корназов (68)
4:1-Алекс Згрипаров (72)
5:1-Галин Стоянов (77)
Бдин (Видин) - Павликени (Павликени) 4:1
1:0-Тома Ушагелов (11)
2:0-Валземар Лашков (19)
3:0-Тома Ушагелов (34)
4:0-Тома Ушагелов (40)
4:1- ? (54)
Етър II (Велико Търново) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3
1:0-Калоян Ненчев (35)
1:1-Любомир Генчев (54)
1:2-Ростислав Данчев (66)
2:2-Север Алиев (85)
2:3-Любомир Генчев (90)
Локомотив (Горна Оряховица) - Дреновец (Дреновец) 4:0
1:0-Георги Колев (1)
2:0-Даниел-Виктор Кънчев (70)
3:0-Георги Колев (74)
4:0-Кристиян Райчев (88)
Локомотив (Дряново) - Академик (Свищов) 2:1
0:1-Кристиян Иванов (10)
1:1-Радостин Стоилов (60)
2:1-Бранимир Ботев (78)
Левски (Левски) - Ботев II (Враца) 1:3
0:1-Радослав Захариев (39)
0:2-Асен Русинов (79)
0:3-Митко Панов (88)
1:3-Ивайло Иванов (90 дузпа)
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