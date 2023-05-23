Сливен посреща преборванията за участие на Европейското по борба до 17 години

Българската федерация по борба ще проведе преборвания за участие на Европейското първенство за юноши и девойки до 17 години Тирана (Албания) от 12 до 18 юни тази година

Домакин на схватките в свободния и класическия стил на 28 май ще бъде комплекс "Горски кът" в Сливен.



Свободна борба:

• Категория 60 кг – Ник Дойчинов „Илия Павлов“, В. Търново срещу Беркай Тефик, „Буря“ Караманци.

• Категория 92 кг – Джан Ъшък, „Олимпиец Търговище срещу Ахмед Ахмед „Ангел Войвода“ Хасково.

Класическа борба:

• Категория 60 кг – Христо Валентинов, „Ботев-93“ Враца срещу Кристиян Миленков „Левски“ София.

• Категория 65 кг – Антонио Христов, „Ботев-93“ Враца срещу Цветелин Ангелов, „Плевен“ Плевен.

• Категория 80 кг – Мартин Шишеков, „Локомотив“ Пловдив срещу Димитър Атанасов, „Бургас“ Бургас.

Преборванията при кадетките ще се състоят на 30 май отново в Сливен,но в спортна зала „Станка Златева“.

• Категория 49 кг – Теодора Арнаудова, „Черноморец-св.борба“ Бургас срещу Олга Попова, „ЦСКА“ София

• Категория 69 кг – Сара Ахмедова, „Дунав“ Сливо поле срещу Ивена Близнакова „Локомотив“ Пловдив

Спечелилият 2 от 3 борби се класира.