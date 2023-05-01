Резултати и голмайстори в Елитната група до 15 години
ЦСКА-София - Черно море 0:0
ЦСКА - София и Черно море не успяха да се победят при 15-годишните
Дунав - Левски 1:1
0:1 Радостин Стоилов (13')
1:1 Александър Симеонов (55')
Септември - Спартак (Плевен) 4:1
0:1 Мишел Таиров (15')
1:1 Васил Василов (26')
2:1 Димитър Челебиев (30')
3:1 Никола Генчев (40')
4:1 Димитър Челебиев (46')
Славия - Лудогорец 0:1
0:1 Елисей Съров (42')
Лудогорец удари Славия при U15
Национал - Локомотив (София) 1:1
0:1 Емилиян Гогев (6')
1:1 Виктор Илиев (17')
Пловдив 2015 - Берое 4:0
1:0 Мартин Величков (3')
2:0 Мартин Величков (35) д
3:0 Никола Панайотов (39')
4:0 Мартин Величков (68)
Етър - Локомотив (Пловдив) 1:1
0:1 Тодор Гергишаров (21') д
1:1 Цветомир Траянов (37')
Звезденбург - Ботев (Пловдив) 4:2
1:0 Алекс Помаков (3') д
1:1 Стилиян Добревски (14')
2:1 Ивайло Тодоров (23')
2:2 Васил Иванов (37')
3:2 Ивайло Тодоров (39')
4:2 Ивайло Тодоров (68')
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