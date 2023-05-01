Резултати и голмайстори в Елитната група до 15 години

ЦСКА-София - Черно море 0:0

ЦСКА - София и Черно море не успяха да се победят при 15-годишните

Дунав - Левски 1:1

0:1 Радостин Стоилов (13')

1:1 Александър Симеонов (55')

Септември - Спартак (Плевен) 4:1

0:1 Мишел Таиров (15')

1:1 Васил Василов (26')

2:1 Димитър Челебиев (30')

3:1 Никола Генчев (40')

4:1 Димитър Челебиев (46')

Славия - Лудогорец 0:1

0:1 Елисей Съров (42')

Лудогорец удари Славия при U15

Национал - Локомотив (София) 1:1

0:1 Емилиян Гогев (6')

1:1 Виктор Илиев (17')

Пловдив 2015 - Берое 4:0

1:0 Мартин Величков (3')

2:0 Мартин Величков (35) д

3:0 Никола Панайотов (39')

4:0 Мартин Величков (68)

Етър - Локомотив (Пловдив) 1:1

0:1 Тодор Гергишаров (21') д

1:1 Цветомир Траянов (37')

Звезденбург - Ботев (Пловдив) 4:2

1:0 Алекс Помаков (3') д

1:1 Стилиян Добревски (14')

2:1 Ивайло Тодоров (23')

2:2 Васил Иванов (37')

3:2 Ивайло Тодоров (39')

4:2 Ивайло Тодоров (68')

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