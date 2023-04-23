Резултати от ББЛ А и Б група 🏀
Ето и още резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад, плейофи
Фаб Файв – Балкан -2 – 75:79
Изток, плейофи
Светкавица – ИУ – 56:78
Ънстопабъл – Шумен -2 – 57:78
Център, плейофи
Видабаскет – Чавдар Троян – 68:86
Дунав Русе – Чардафон – 100:79
ББЛ Б група
Изток, плейофи
Черноморец Балчик – МУ Варна – 60:66
Bay Kings Varna – Светкавица Б – 59:78
Консуматорите – Шоутайм Б – 57:84
Ънстопабъл Б – Черно море Викудха – 63:74
Център, плейофи
Локомотив Горна Оряховица Б – Зограф Трявна –58:65
Canes – Гочита – 76:70
Запад, 9/16 място
Евробаскет – Енигма Фойерверк Б – 61:63
Септември – ТНС – 67:68
Купа на ББЛ Полуфинали
Ахил – Хасково – 95:84
Миньор 2015 – Хебър –74:73
Финал
Миньор 2015 – Ахил – 90:79