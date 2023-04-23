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Резултати от ББЛ А и Б група 🏀

  • 23 апр 2023 | 21:20
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Резултати от ББЛ А и Б група 🏀

Ето и още резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група
 
Запад, плейофи 
Фаб Файв – Балкан -2 – 75:79 

Изток, плейофи 
Светкавица – ИУ – 56:78 
Ънстопабъл – Шумен -2 – 57:78 

Център, плейофи 
Видабаскет – Чавдар Троян – 68:86 
Дунав Русе – Чардафон – 100:79 

ББЛ Б група 

Изток, плейофи 
Черноморец Балчик – МУ Варна – 60:66 
Bay Kings Varna – Светкавица Б – 59:78 
Консуматорите – Шоутайм Б – 57:84 
Ънстопабъл Б – Черно море Викудха – 63:74 

Център, плейофи 
Локомотив Горна Оряховица Б – Зограф Трявна –58:65 
Canes – Гочита – 76:70 

Запад, 9/16 място 
Евробаскет – Енигма Фойерверк Б – 61:63 
Септември – ТНС – 67:68

Купа на ББЛ Полуфинали 

Ахил – Хасково – 95:84 
Миньор 2015 – Хебър –74:73 

Финал 
Миньор 2015 – Ахил – 90:79

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