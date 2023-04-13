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  3. Полуфинал №2 в НВЛ: Левски 0:0 Хебър! Следете мача ТУК!!!

Полуфинал №2 в НВЛ: Левски 0:0 Хебър! Следете мача ТУК!!!

  • 13 апр 2023 | 19:19
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Волейболистите на Левски София приемат днес шампионите от Хебър (Пазарджик) в мач №2 от полуфиналната серия в Efbet Супер Волей. Срещата е с начален час 19,30 и ще се играе в столичната зала “Левски София”.

Ще се съвземе ли Левски, или Хебър ще докосне финала?
Ще се съвземе ли Левски, или Хебър ще докосне финала?

Двубоят ще бъде излъчен на живо по b1b.box tv.

Хебър показа шампионска класа и отнесе Левски в София в първия полуфинал
Хебър показа шампионска класа и отнесе Левски в София в първия полуфинал

Вчера играчите от Хебър спечелиха първата полуфинална среща с 3:0 в столицата и поведоха в серията с 1-0 победи. Играе се до 3 победи от 5 мача.

ЛЕВСКИ - ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) 0:0 (0:0)

ЛЕВСКИ: Симеон Николов, Венислав Антов, Алехандро Торо, Владимир Гърков, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Владислав Иванов-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ХЕБЪР: Александър Туш, Джулио Саби, Якопо Масари, Тодор Алексиев, Виктор Йосифов, Николай Николов - Теодор Салпаров-либеро

Старши треньор: КАМИЛО ПЛАЧИ.

Снимки: NVL/Startphoto.bg

Снимки: Startphoto

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