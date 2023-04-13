Полуфинал №2 в НВЛ: Левски 0:0 Хебър! Следете мача ТУК!!!

Волейболистите на Левски София приемат днес шампионите от Хебър (Пазарджик) в мач №2 от полуфиналната серия в Efbet Супер Волей. Срещата е с начален час 19,30 и ще се играе в столичната зала “Левски София”.

Ще се съвземе ли Левски, или Хебър ще докосне финала?

Двубоят ще бъде излъчен на живо по b1b.box tv.

Хебър показа шампионска класа и отнесе Левски в София в първия полуфинал

Вчера играчите от Хебър спечелиха първата полуфинална среща с 3:0 в столицата и поведоха в серията с 1-0 победи. Играе се до 3 победи от 5 мача.

ЛЕВСКИ - ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) 0:0 (0:0)

ЛЕВСКИ: Симеон Николов, Венислав Антов, Алехандро Торо, Владимир Гърков, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Владислав Иванов-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ХЕБЪР: Александър Туш, Джулио Саби, Якопо Масари, Тодор Алексиев, Виктор Йосифов, Николай Николов - Теодор Салпаров-либеро

Старши треньор: КАМИЛО ПЛАЧИ.

Снимки: NVL/Startphoto.bg

Снимки: Startphoto