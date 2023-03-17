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  3. Гергана Стоянова завърши на пето място на ЕП по борба до 23 години

Гергана Стоянова завърши на пето място на ЕП по борба до 23 години

  • 17 март 2023 | 21:22
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Гергана Стоянова завърши на пето място на ЕП по борба до 23 години

 Гергана Стоянова остана на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Букурещ. В малкия финал в категория до 65 килограма българката отстъпи на Ирис Тиебо (Франция) с 1:4. 

Утре в репешажите излизат Божидар Джоров (65) и Кольо Димитров (97) в свободния стил. 

В съботния ден участието си започват българите Стилян Илиeв (61), Николай Димитров (74), Илия Христов (86), Сали Салиев (92) и Георги Иванов (125) в свободния стил.

Снимка: bul-wrestling.org

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