Гергана Стоянова завърши на пето място на ЕП по борба до 23 години

Гергана Стоянова остана на пето място на Европейското първенство по борба до 23 години в Букурещ. В малкия финал в категория до 65 килограма българката отстъпи на Ирис Тиебо (Франция) с 1:4.

Утре в репешажите излизат Божидар Джоров (65) и Кольо Димитров (97) в свободния стил.

В съботния ден участието си започват българите Стилян Илиeв (61), Николай Димитров (74), Илия Христов (86), Сали Салиев (92) и Георги Иванов (125) в свободния стил.

Снимка: bul-wrestling.org