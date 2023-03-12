Етър 64 (Велико Търново) спечели Купата на България по хандбал за жени

Финал в турнира за купата на България по хандбал за жени:

Етър 64 (Велико Търново) - Бяла - 26:24 (15:10)

Купа на България по хандбал за жени в последните десет сезона:

2013 - Бъки Габрово

2014 - Етър 64 Велико Търново

2015 - Етър 64 Велико Търново

2016 - Бъки Габрово

2017 - Етър 64 Велико Търново

2018 - Свиленград

2019 - Бъки Габрово

2020 - Бъки Габрово

2021 - Етър 64 Велико Търново

2022 - Бяла

2023 - Етър 64 Велико Търново