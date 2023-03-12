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  3. Етър 64 (Велико Търново) спечели Купата на България по хандбал за жени

Етър 64 (Велико Търново) спечели Купата на България по хандбал за жени

  • 12 март 2023 | 15:58
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Етър 64 (Велико Търново) спечели Купата на България по хандбал за жени

Финал в турнира за купата на България по хандбал за жени:

Етър 64 (Велико Търново) - Бяла - 26:24 (15:10)

Купа на България по хандбал за жени в последните десет сезона:  

2013 - Бъки Габрово
 2014 - Етър 64 Велико Търново
 2015 - Етър 64 Велико Търново 
2016 - Бъки Габрово 
2017 - Етър 64 Велико Търново
 2018 - Свиленград
 2019 - Бъки Габрово
 2020 - Бъки Габрово
 2021 - Етър 64 Велико Търново
 2022 - Бяла                                            
2023 - Етър 64 Велико Търново

Лидери по трофеи в турнира за купата на България по хандбал за жени:   

 Етър 64 Велико Търново - 15 (1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021 и 2023) 

ЦСКА - 8 (1975, 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 и 1992) 

НСА - 8 (1964, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991 и 1996)

 Бъки Габрово - 4 (2013, 2016, 2019 и 2020) 

Агротел–ПУ (Пловдив)  - 3 (1999, 2000, 2003) 

Академик (София) - 2 (1967, 1970)

 Спортист (Нови пазар) - 2 (1994, 1995) 

Спортист (Кремиковци) - 1 (1981) 

Люлин (София) - 1 (1987)

 Габрово - 1 (1993)

 Локомотив-Агротел (Пловдив) - 1 (1998) 

Пирин (Благоевград)  - 1 (2001)

 Локомотив-Металекс Билд (Варна) - 1 (2008) 

Бяла - 1 (2022)

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