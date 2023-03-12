Етър 64 (Велико Търново) спечели Купата на България по хандбал за жени
Финал в турнира за купата на България по хандбал за жени:
Етър 64 (Велико Търново) - Бяла - 26:24 (15:10)
Купа на България по хандбал за жени в последните десет сезона:
2013 - Бъки Габрово
2014 - Етър 64 Велико Търново
2015 - Етър 64 Велико Търново
2016 - Бъки Габрово
2017 - Етър 64 Велико Търново
2018 - Свиленград
2019 - Бъки Габрово
2020 - Бъки Габрово
2021 - Етър 64 Велико Търново
2022 - Бяла
2023 - Етър 64 Велико Търново
Лидери по трофеи в турнира за купата на България по хандбал за жени:
Етър 64 Велико Търново - 15 (1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2021 и 2023)
ЦСКА - 8 (1975, 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 и 1992)
НСА - 8 (1964, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991 и 1996)
Бъки Габрово - 4 (2013, 2016, 2019 и 2020)
Агротел–ПУ (Пловдив) - 3 (1999, 2000, 2003)
Академик (София) - 2 (1967, 1970)
Спортист (Нови пазар) - 2 (1994, 1995)
Спортист (Кремиковци) - 1 (1981)
Люлин (София) - 1 (1987)
Габрово - 1 (1993)
Локомотив-Агротел (Пловдив) - 1 (1998)
Пирин (Благоевград) - 1 (2001)
Локомотив-Металекс Билд (Варна) - 1 (2008)
Бяла - 1 (2022)