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България U16 се събира за пореден лагер в Ямбол

  • 9 март 2023 | 23:59
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България U16 се събира за пореден лагер в Ямбол

Селекционерът Стойо Чолаков и щабът му в националния отбор по баскетбол до 16-годишна възраст ще съберат за пореден лагер група от проектонационали за лагер в Ямбол. 17 момчета ще тренират в зала "Диана" край Тунджа от 13 до 17 април. 

Чолаков и помощниците му са повикали следните играчи: 

Петър Симеонов (Балкан) 
Тихомир Николов (Балкан)
Ивайло Скрински (БУБА Баскетбол) 
Михаил Калинов (Доростол) 
Калоян Колев (ЦСКА)
Никола Нанков (Тунджа)
Мартин Александров (БУБА)
Антоан Виденов (Дунав)
Антонио Гелов (Рилски спортист)
Георги Иванов (Тунджа)
Марк Воденичарски (ЦСКА)
Краси Савов (Миньор 2015) 
Стефан Касабов (Тунджа)
Стефан Михайлов (Черно море Тича)
Кристиян Каменски (Шумен)
Георги Димитров (Тунджа).

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