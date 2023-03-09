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Всички резултати от Евролигата

  • 9 март 2023 | 23:50
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Всички резултати от Евролигата

Всички резултати от първия ден на 28-ия кръг от Евролигата:

АЛБА Берлин - Виртус Болоня - 74:96 (14:22, 19:27, 26:28, 15:19)

Жалгирис - АСВЕЛ Вильорбан - 85:67 (16:22, 31:15, 18:13, 20:17)

Олимпиакос - Байерн Мюнхен - 102:74 (26:12, 29:23, 26:30, 21:9)

Нов топ мач на Везенков осигури победа №20 на Олимпиакос в Евролигата
Нов топ мач на Везенков осигури победа №20 на Олимпиакос в Евролигата

Олимпия Милано - Партизан - 76:62 (13:19, 17:10, 19:17, 27:16)

Реал Мадрид - Валенсия - 95:91 (24:20, 25:20, 22:25, 24:26)

Снимка: https://twitter.com/OlimpiaMI1936

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