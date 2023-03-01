Съдийски назначения за 21-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 21-ия кръг във Втора лига. Първите мачове ще се изиграят на 3 март, а кръгът приключва на 6-ти.

Ето всички назначения:

3 март 2023 г., петък, 12:30 ч.

ПФК Марица 1921 - ФК Етър ВТ

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Мюмюн Мехмед Сар

СН: Тихомир Димитров Костовски



3 март 2023 г., петък, 15:00 ч.

ОФК Беласица - ПФК Монтана 1921

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Владимир Йорданов Владимиров



4 март 2023 г., събота, 15:30 ч.

Дунав Русе - ФК Созопол

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Камен Михайлов Алексиев



4 март 2023 г., събота, 15:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Крум Добринов Стоилов



4 март 2023 г., събота, 15:30 ч.

ЦСКА 1948 II - ФК Крумовград

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Стефан Спасов Иванов



5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ОФК Янтра 2019

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.

Миньор - Ботев Пд II

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Стефан Иванов Йорданов



5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.

Спортист 2009 - ФК Витоша

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Милко Петков Николов



6 март 2023 г., понеделник, 15:30 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Антон Янков Терзиев

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