Съдийски назначения за 21-ия кръг във Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за 21-ия кръг във Втора лига. Първите мачове ще се изиграят на 3 март, а кръгът приключва на 6-ти.
Ето всички назначения:
3 март 2023 г., петък, 12:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Етър ВТ
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Мюмюн Мехмед Сар
СН: Тихомир Димитров Костовски
3 март 2023 г., петък, 15:00 ч.
ОФК Беласица - ПФК Монтана 1921
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Владимир Йорданов Владимиров
4 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
Дунав Русе - ФК Созопол
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Камен Михайлов Алексиев
4 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Крум Добринов Стоилов
4 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ФК Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Стефан Спасов Иванов
5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ОФК Янтра 2019
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.
Миньор - Ботев Пд II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Стефан Иванов Йорданов
5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.
Спортист 2009 - ФК Витоша
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Милко Петков Николов
6 март 2023 г., понеделник, 15:30 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Антон Янков Терзиев
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