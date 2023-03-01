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  3. Съдийски назначения за 21-ия кръг във Втора лига

Съдийски назначения за 21-ия кръг във Втора лига

  • 1 март 2023 | 13:21
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Съдийски назначения за 21-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 21-ия кръг във Втора лига. Първите мачове ще се изиграят на 3 март, а кръгът приключва на 6-ти.

Ето всички назначения: 

3 март 2023 г., петък, 12:30 ч. 
ПФК Марица 1921 - ФК Етър ВТ 
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов 
4-ТИ:    Мюмюн Мехмед Сар                 
СН:    Тихомир Димитров Костовски        

3 март 2023 г., петък, 15:00 ч. 
ОФК Беласица - ПФК Монтана 1921 
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов 
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                 
СН:    Владимир Йорданов Владимиров        

4 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
Дунав Русе - ФК Созопол 
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров 
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                 
СН:    Камен Михайлов Алексиев        

4 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919 
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Крум Добринов Стоилов        

4 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ЦСКА 1948 II - ФК Крумовград 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ:    Петър Милков Николов                 
СН:    Стефан Спасов Иванов        

5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч. 
ФК Литекс Ловеч - ОФК Янтра 2019 
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров 
4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                 
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров        

5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч. 
Миньор - Ботев Пд II 
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                 
СН:    Стефан Иванов Йорданов        

5 март 2023 г., неделя, 15:30 ч. 
Спортист 2009 - ФК Витоша 
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров 
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                 
СН:    Милко Петков Николов        

6 март 2023 г., понеделник, 15:30 ч. 
ОФК Спартак Пл - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                 
СН:    Антон Янков Терзиев     

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