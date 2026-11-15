Николай Жечев: Контролирахме мача и победихме заслужено

ФК Ямбол победи с 3:2 като гост Загорец (Нова Загора) в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига. Ето мнението на старши треньора на ямболии Николай Жечев след края на двубоя.

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„Започнахме лошо и още в 3-ата минута позволихме да ни поведат в резултата. А постоянно говорим с момчетата да сме концентрирани от самото начало на срещата и да не допускаме грешки. След това имахме доста ситуации да изравним, но не успяхме до края на полувремето“, коментира Жечев пред официалния сайт на ФК Ямбол.

„През второто полувреме само в рамките на 8 минути вкарахме три гола, за което наистина поздравявам момчетата. Станаха хубави атаки, отбелязахме хубави попадения, особено третото на Станислав Вълчев, който вкара с хубав удар извън наказателното поле. Показахме, че ако играем концентрирано, можем да реализираме с лекота“, добави наставникът.

„Доволен съм от победата, защото независимо от мястото на Загорец в класирането и липсата на моментни резултати, този отбор има добри и опитни футболисти“, завърши специалистът.

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