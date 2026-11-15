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Тодор Манев: Отборът си заслужава всичко, което се случва

  • 15 ное 2026 | 09:24
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Тодор Манев: Отборът си заслужава всичко, което се случва

Старши треньорът на ФК Димитровград 1947 Тодор Манев сподели мнението си за успеха с 1:0 над Нефтохимик (Бургас) като гост, който се явява пети пореден за тима. С актив от 23 точки Димитровград се изкачи до шесто място в класирането на Югоизточната Трета лига.

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„Бяхме добре подредени, търсихме положения, създадохме няколко и вкарахме. Получи ни се играта днес. Освен гола имахме още четири положения. Съперникът нямаше повече шансове от нас. Натиснаха ни след 30-ата минута на първото полувреме, направиха много центрирания, но нямаха положения“, каза Манев след победата срещу петия в класирането.

Само безгрешният Крумовград, днешният съперник и третият Спартак (Пловдив) са с по-дълги победни серии от димитровградчани през този сезон.

„Отборът си заслужава всичко, което се случва, защото момчетата са много отговорни. Опитваме се да правим това, което си говорим и тренираме. Понякога се получава. В началото програмата беше много тежка, изпуснахме победата на няколко пъти и имаше малко напрежение. Но след пет поредни победи настроението е далеч по-добро“, каза още Тодор Манев.

Димитровград може да приключи есенния дял със 7 поредни успеха, след като му предстоят домакинство на Ботев II (Пловдив) и визита на Секирово (Раковски).

„Имаме още два мача до края на полусезона. Дано продължим успешната серия".

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