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  3. Драгомир Драганов ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив)

Драгомир Драганов ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив)

  • 1 март 2023 | 13:18
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Драгомир Драганов ще ръководи дербито между ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 22-ри кръг на efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и Локомотив (Пловдив) на стадион "Българска армия" ще бъде ръководено от Драгомир Драганов.

Георги Гинчев ще бъде главен рефер на мача Хебър - Левски, а Волен Чинков получи наряд за столичния сблъсък между Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948.

Ето всички съдийски назначения за 22-рия кръг:

3 март 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски 
СН: Николай Георгиев Ангелов

4 март 2023 г., събота, 12:30 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стоян Христов Денев

4 март 2023 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Ботев АД 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Иво Николаев Колев 
СН: Георги Крумов Виделов

4 март 2023 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Диян Христов Вълков 
СН: Стоян Маринов Алексиев

5 март 2023 г., неделя, 12:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Александър Костадинов Костадинов

5 март 2023 г., неделя, 14:15 ч. 
ФК Хебър 1918 - ПФК Левски 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев

5 март 2023 г., неделя, 16:45 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Константин Делов Писков

6 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 
ПФК Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Илков Илков 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Цветан Георгиев Георгиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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