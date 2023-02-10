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  3. Ето как гласуваха спортните журналисти за "Футболист на годината"

Ето как гласуваха спортните журналисти за "Футболист на годината"

  • 10 фев 2023 | 16:01
  • 2020
  • 4

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 62-ата анкета „Футболист на годината“.

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Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Росен Станчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Красимир Милошев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Илиян Енев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Илиан Илиев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Радослав Кирилов

Най-добър чужденец в Първа лига: Браян Морено

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Бюлент Мюмюнов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Йордан Петков

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Радостин Любомиров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Иво Бързаков

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Илиан Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Браян Морено

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Моника Симеонова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

bTV

Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Иван Турицов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Рая Ангелова

 

Валери Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Иван Турицов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Георги Миланов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Николай Златев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Ивайло Чилев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Джонатан Линдсет

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Калоян Кюркчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Рая Ангелова

 

Илия Илиев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Абубакар Тунгара

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Рая Ангелова

 

Виталио Людмилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Иван Турицов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Нова телевизия

Георги Славчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Радослав Кирилов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Филип Боков

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Игор Тиаго

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреева

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Ясен Деянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Борис Борисов

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Радослав Кирилов

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Мирослав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивай ло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Тодор Георгиев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Николай Камбуров

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Георги Миланов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Пиерос Сотириу

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Павлета Рашкова

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Bulgaria On Air

Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Иван Турицов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Оливие Вердон

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

"Тема Спорт"

Желю Станков

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Мартин Костадинов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Явор Пиргов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Александър Томаш 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Мартин Владимиров

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Филип Кръстев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев Александър Тунчев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Красиан Колев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

"Мач Телеграф"

Ангел Кишин

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Златомир Загорчич 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Илиян Стефанов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Людмил Христов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Богомил Русев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илиян Стефанов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

"24 часа"

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Бирсент Карагарен

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Георги Банов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Петко Христов 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Илиян Стефанов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Илиян Стефанов

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Симеон Демирев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

"Труд"

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Петко Христов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

"Телеграф"

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Иво Цукев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Никола Илиев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Марин Петков

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Вероника Гоцева

 

Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Никола Илиев 3. Мартин Георгиев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Вероника Гоцева

 

Sportal.bg

Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Александър Гигов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Миланов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Филип Кръстев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Гицов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Златомир Загорчич 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Илия Иванов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Никола Илиев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Гицов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Лора Петрова

 

Милен Пейчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Златомир Загорчич 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Николета Бойчева

 

Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Антон Недялков 3. Илиян Стефанов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Веселин Вълчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Иво Стефанов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиян Илиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Абубакар Тунгара

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Николета Бойчева

 

Dsport.bg

Лора Николаева

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Николета Бойчева

 

Габриел Талви

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Габриела Найденова

 

Кристиян Иванов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Димитра Иванова

 

Николай Ганчев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Радослав Кирилов

Най-добър чужденец в Първа лига: Абубакар Тунгара

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Димитра Иванова

 

Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Дориан Делчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Драган Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Илиян Койчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Серджио Падт

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Иван Турицов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Пламен Славов

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Илиян Стефанов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Явор Белчев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Нора Димитрова

 

Dir.bg

Александър Сотиров

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Николай Петров

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Димитър Шейтанов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Иван Турицов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Амос Юга

Най-добър нападател: Браян Морено

Най-добър чужденец в Първа лига: Амос Юга

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Донислав Донев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Тибо Вион

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

БТА

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Саид Ибраимов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Христо Бонински

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Радослав Кирилов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Боян Денчев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Георги Костадинов 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станислав Генчев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Ивайло Георгиев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Георги Костадинов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Саид Ибраимов

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

БНР

Илиян Христов

Футболист №1: 1. Кирил десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

БНР-Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Николай Златев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Илиян Стефанов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2 Илиан Илиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Telegraph.bg

Снежана Иванова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Свободна практика

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Димитра Иванова

 

Теодор Борисов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Никола Илиев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Иван Иванов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Игор Пластун

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Димитра Иванова

 

Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Gol.bg

Веселин Коларов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Никола Илиев 3. Мартин Георгиев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Списание "Спринт"

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Радослав Кирилов 2. Ивайло Чочев 3. Бирсент Карагарен

Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера

Най-прогресиращ футболист: Кристиян Стоянов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

"Вяра"

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

"Струма"

Стойчо Стоицов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Филип Кръстев

Най-добър нападател: Ивайло Чочев

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев

№1 в женския футбол: Габриела Найденова

 

Пловдивска Обществена Телевизия

Станимир Симеонов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Бирсент Карагарен

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Оливие Вердон

Най-добър полузащитник: Галин Иванов

Най-добър нападател: Ивайло Чочев

Най-добър чужденец в Първа лига: Амос Юга

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Марина Георгиева

 

Novsport.com

Веселин Мишев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Серджио Падт

Най-добър защитник: Алан Диас

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Красимир Милошев

№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи

 

Емил Арсов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илиян Стефанов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Каули Оливейра

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

Bulgarian-football.com

Йордан Циров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Амос Юга

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

 

"Земя"

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Валентин Антов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Маурисио Гарсес

Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

БГНЕС

Радослав Петкашев

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

Стефан Игнатов

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Илиян Стефанов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Матиас Тисера

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

 

"Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Вероника Гоцева

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