Ето как гласуваха спортните журналисти за "Футболист на годината"
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 62-ата анкета „Футболист на годината“.
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БНТ
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Росен Станчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Красимир Милошев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Илиян Енев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Илиан Илиев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Радослав Кирилов
Най-добър чужденец в Първа лига: Браян Морено
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Бюлент Мюмюнов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Йордан Петков
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Радостин Любомиров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Иво Бързаков
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Илиан Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Браян Морено
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Моника Симеонова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Иван Турицов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Рая Ангелова
Валери Генов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Иван Турицов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Георги Миланов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Николай Златев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ивайло Чилев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Джонатан Линдсет
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Калоян Кюркчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Рая Ангелова
Илия Илиев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Абубакар Тунгара
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Рая Ангелова
Виталио Людмилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Иван Турицов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Нова телевизия
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Радослав Кирилов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Филип Боков
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Игор Тиаго
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреева
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ясен Деянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Радослав Кирилов
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Мирослав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивай ло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Тодор Георгиев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Николай Камбуров
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Георги Миланов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Пиерос Сотириу
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Павлета Рашкова
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Bulgaria On Air
Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Иван Турицов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Оливие Вердон
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Тема Спорт"
Желю Станков
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Мартин Костадинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Явор Пиргов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Александър Томаш 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Мартин Владимиров
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Филип Кръстев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев Александър Тунчев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Красиан Колев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
"Мач Телеграф"
Ангел Кишин
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Златомир Загорчич 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Илиян Стефанов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Людмил Христов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Богомил Русев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илиян Стефанов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Бирсент Карагарен
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Георги Банов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Петко Христов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Илиян Стефанов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Илиян Стефанов
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Симеон Демирев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Труд"
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Петко Христов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Телеграф"
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Никола Илиев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Марин Петков
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Вероника Гоцева
Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Никола Илиев 3. Мартин Георгиев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Вероника Гоцева
Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Миланов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Филип Кръстев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Гицов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Златомир Загорчич 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Илия Иванов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Никола Илиев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Гицов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Златомир Загорчич 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Николета Бойчева
Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Антон Недялков 3. Илиян Стефанов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Веселин Вълчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Иво Стефанов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Илиян Илиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Абубакар Тунгара
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Николета Бойчева
Dsport.bg
Лора Николаева
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Николета Бойчева
Габриел Талви
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Габриела Найденова
Кристиян Иванов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Николай Ганчев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Радослав Кирилов
Най-добър чужденец в Първа лига: Абубакар Тунгара
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Драган Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Мартин Георгиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Илиян Койчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Серджио Падт
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Иван Турицов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Пламен Славов
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Илиян Стефанов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Явор Белчев
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Нора Димитрова
Dir.bg
Александър Сотиров
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Йордан Петков 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Николай Петров
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Димитър Шейтанов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Петко Христов 3. Светослав Вуцов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Иван Турицов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Браян Морено
Най-добър чужденец в Първа лига: Амос Юга
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Донислав Донев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Тибо Вион
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Георги Костадинов 3. Петко Христов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Саид Ибраимов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Христо Бонински
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Радослав Кирилов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Боян Денчев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Георги Костадинов 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станислав Генчев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Димо Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ивайло Георгиев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Георги Костадинов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Саид Ибраимов
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ноа Сонко Сундберг
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
БНР
Илиян Христов
Футболист №1: 1. Кирил десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Николай Златев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Илиян Стефанов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2 Илиан Илиев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Telegraph.bg
Снежана Иванова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Свободна практика
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Теодор Борисов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Никола Илиев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Станимир Стоилов 3. Иван Иванов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Игор Пластун
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Мартин Паскалев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Никола Илиев 3. Мартин Георгиев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Списание "Спринт"
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Радослав Кирилов 2. Ивайло Чочев 3. Бирсент Карагарен
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Тисера
Най-прогресиращ футболист: Кристиян Стоянов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Вяра"
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Любослав Пенев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Струма"
Стойчо Стоицов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Ивайло Чочев
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Габриела Найденова
Пловдивска Обществена Телевизия
Станимир Симеонов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Ивайло Чочев 3. Бирсент Карагарен
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Оливие Вердон
Най-добър полузащитник: Галин Иванов
Най-добър нападател: Ивайло Чочев
Най-добър чужденец в Първа лига: Амос Юга
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Марина Георгиева
Novsport.com
Веселин Мишев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Станислав Генчев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Серджио Падт
Най-добър защитник: Алан Диас
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Красимир Милошев
№1 в женския футбол: Десислава Дюпюи
Емил Арсов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илиян Стефанов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Bulgarian-football.com
Йордан Циров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Тунчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Амос Юга
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Земя"
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Валентин Антов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Маурисио Гарсес
Най-добър чужденец в Първа лига: Юрген Матай
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
БГНЕС
Радослав Петкашев
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Ивайло Чочев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Любослав Пенев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Стефан Игнатов
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Илиян Стефанов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Матиас Тисера
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Вероника Гоцева
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