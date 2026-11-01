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  2. Елитна група до 16 години

Директен сблъсък между Черноморец и Левски в десетия кръг при U16

  • 1 ное 2026 | 15:29
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Десетият кръг в Елитната юношеска група до 16 години предлага няколко интересни двубоя. Основният акцент пада върху срещата между Черноморец 1919 и Левски – два от четирите отбора, които имат по 19 точки в челото на класирането.

Двубоят в Долно Езерово е в понеделник от 11:00 часа. Черноморец заема петото място и влиза в срещата след победа с 4:2 над Академик Пловдив. Левски е втори благодарение на по-добрата си голова разлика, като в предишния кръг се наложи с 3:2 над Ботев Пловдив.

Лидерът Лудогорец приема последния Арда. Разградчани са единственият отбор без поражение от началото на сезона и водят с 25 точки. В деветия кръг те постигнаха важна победа с 3:2 като гост на ЦСКА 1948.

ЦСКА гостува на Славия в столично дерби. Червените са трети с 19 точки и идват след успех с 2:1 над Дунав. Славия е десета с 10 точки, след като в предишната си среща завърши 2:2 при гостуването на Арда.

Четвъртият ЦСКА 1948 ще гостува на Септември София. Домакините са шести с 16 точки и победиха Етър с 3:1 в деветия кръг.

Национал приема Академик Пловдив и ще опита да запише втора поредна победа след успеха с 2:0 над Черно море. Варненци гостуват на Дунав в Русе, като двата отбора са разделени само от една точка в класирането.

В останалите срещи Етър посреща Локомотив Пловдив, а Ботев Пловдив е домакин на Пирин Благоевград.

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