Лидерът ЦСКА гостува на Славия в десетия кръг при U15

Лидерът ЦСКА гостува на Славия в един от най-интересните двубои от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Всички срещи от кръга ще се изиграят в понеделник, 2 ноември.

ЦСКА е единственият отбор без поражение от началото на сезона и оглавява класирането с 25 точки. Червените имат осем победи и едно равенство, а головата им разлика е впечатляващата 37:4. В предишния кръг те постигнаха убедителен успех с 5:0 над Дунав.

Славия заема седмото място с 12 точки и влиза в столичното дерби след победа с 5:1 като гост на Шипка Старс.

Вторият Лудогорец приема последния в класирането Шипка Старс. Разградчани са на три точки зад лидера и идват след успех с 3:1 срещу ЦСКА 1948.

Левски гостува на Спартак във Варна. Сините са трети с 21 точки и също нямат загуба от началото на сезона. В деветия кръг те победиха Ботев Пловдив с 3:0. Спартак е девети с 12 точки и ще опита да се върне на победния път след поражението с 0:3 от Марица.

Четвъртият Национал приема Марица. Столичани постигнаха резултатен успех с 5:2 над Черно море в предишния кръг, докато пловдивчани победиха Спартак с 3:0.

Ботев Пловдив е домакин на Локомотив София. Канарчетата са пети с 19 точки, а столичните железничари заемат предпоследното място с четири.

В останалите срещи Етър приема Локомотив Пловдив, Дунав е домакин на Черно море, а Септември София се изправя срещу ЦСКА 1948.

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