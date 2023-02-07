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  3. Обявиха съдиите за първия кръг от пролетния полусезон в efbet Лига

Обявиха съдиите за първия кръг от пролетния полусезон в efbet Лига

  • 7 фев 2023 | 19:18
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Станаха ясни съдийските назначения за 19-ия кръг на efbet Лига. Никола Попов ще свири двубоя между Левски и Черно море, а Георги Давидов е назначен за Берое - ЦСКА - София. Първият мач от кръга е в петък (10 февруари) в 17:30 часа, а последният ще се изиграе в понеделник (13 февруари) в 17:00 часа.

Ето и останалите съдии:

10 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев 
СН:    Петър Стоянов Петров        

11 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - Хебър 1918 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов 
СН:    Валентин Желев Добрев        

11 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев 
СН:    Радан Василев Мирянов        

11 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Левски - ПФК Черно море 
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Любомиров Минев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров 
СН:    Ичко Лозев Лозев        

12 февруари 2023 г., неделя, 12:00 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Владимир Ангелов Велев 
СН:    Йордан Веселинов Гулев        

12 февруари 2023 г., неделя, 14:15 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев 
СН:    Йордан Динков Сталев        

12 февруари 2023 г., неделя, 16:45 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Ботев Враца 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов 
СН:    Николай Тодоров Петров        

13 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев 
СН:    Александър Костадинов Костадинов     

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