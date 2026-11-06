Александър Георгиев: Отборът е в много тежка ситуация

Временният наставник на Локомотив (София) - Александър Георгиев, беше много разочарован след поредния незадоволителен мач и загуба с 0:1 от Септември (София).

„Направихме каквото ни беше по силите за тези четири дни. Отборът е в много тежка ситуация. Както е сринат психически, така и физически. Не можахме да поведем. Мачът щеше да се развие по друг начин. Моментното състояние много тежко. В никакъв случай качеството на отбора не отговаря на класирането. Има момчета, които са на много високо ниво. Една победа за 12 мача оказва влияние. Паузата идва в добър момент. Трябва да се поработи както физически, така и психически. Днес беше много важно да спечелим трите точки независимо от тежкото състояние“.

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Снимки: Startphoto