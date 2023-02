БФЛА ще проведе курс за съдии

БФЛА обявява провеждането на курс за придобиване на съдийска правоспособност от III ниво по НСОКС (Категория C) и/или актуализиране на Категория C. (Съгласно правилата на Съдийската комисия при БФЛА Категория C се актуализира на всеки 2 години.)

СРОК за заявяване на участие – до 19 февруари 2023 г.

Заявяването на участие в курса трябва да бъде направено по електронен път чрез следния линк: https://forms.gle/wMBFUNS9JjVrcG9u7 не по-късно от 23:59 ч. на 19 февруари 2023 г.