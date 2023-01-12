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Резултати от НХЛ

  • 12 яну 2023 | 10:28
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Резултати от НХЛ

Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Филаделфия - Вашингтон - 5:3
Торонто - Нешвил - 2:1
Анахайм - Едмънтън - 2:6
Лос Анджелис - Сан Хосе - 4:3

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 68 точки, Торонто 59, Тампа Бей 51
Столична дивизия: Каролина 57, Ню Джърси 55, НЙ Рейнджърс 53

Западна конференция
Централна дивизия: Далас 56, Уинипег 53, Минесота 48
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 56, Лос Анджелис 56, Сиатъл 52

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