Резултати от НХЛ
Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Филаделфия - Вашингтон - 5:3
Торонто - Нешвил - 2:1
Анахайм - Едмънтън - 2:6
Лос Анджелис - Сан Хосе - 4:3
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 68 точки, Торонто 59, Тампа Бей 51
Столична дивизия: Каролина 57, Ню Джърси 55, НЙ Рейнджърс 53
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 56, Уинипег 53, Минесота 48
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 56, Лос Анджелис 56, Сиатъл 52