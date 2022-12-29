Днес в Лондон пристига още едно от младите попълнения на Челси
Бразилският халф Андрей Сантос ще пристигне днес в Лондон, където ще премине прегледи, след което ще подпише дългосрочен договор с Челси. „Сините“ вече се договориха с Васко да Гама, като ще платят на бразилския клуб 12.5 милиона евро за 18-годишния талант.
Според Фабрицио Романо Сантос няма да бъде пращан обратно под наем във Васко да Гама и за момента идеята е играчът да остане в Лондон.
Това е второто ново младо попълнение, което Челси договаря през тази зима. Вчера английският клуб официално потвърди, че има предварително споразумение с Молде за трансфера на Давид Датро Фофана. 20-годишният котдивоарец ще се присъедини към Челси на 1 януари 2023. За него лондончани ще платят около 12 милиона евро.
Снимки: Imago