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Борец беше избран за Спортист на Монтана за 2022 г.

  • 21 дек 2022 | 15:25
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Борец беше избран за Спортист на Монтана за 2022 г.

Националният състезател по борба Стефан Григоров от СК Слава стана Спортист на Монтана на 2022 година. През сезона той спечели шампионската титла в кат.до 55 кг и се класира осми на Европейско първенство за мъже в Будапеща. Най-перспективен млад състезател на Монтана е боксьорката Рая Доброслав (БК Спарта), шампионка за девойки от първенството в Пловдив. Церемонията по награждаването се проведе днес в хотелския комплекс „Житомир“.

Спортист на Монтана на 2022 година:
1. Стефан Григоров (борба) СК Слава
2. Асен Асенов (ушу) СК УШУ Монтана
3. Борислава Денчева (баскетбол) БК Монтана 2003
4. Ваньо Евдокимов (лека атлетика) СК Атлет
5. Владислав Цеков (футбол) ПФК Монтана 1921
6. Габриела Николова (баскетбол) БК Монтана 2003
7. Денис Димитров (лека атлетика) СК Атлет
8. Димитър Калчев (волейбол) ВК Монтана-волей
9. Здравка Танова (джудо и самбо) СКБС Слава‘83
10. Иван Петров (бокс) БК Спарта
Радослав  Попов (волейбол) ВК Монтана Волей

Най-перспективен млад състезател на Монтана на 2022 година:
1. Рая Доброслав (бокс) БК Спарта
2. Аксиния Петкова (джудо и самбо, момичета до 12 г.) СКБС Слава‘83
3. Георги Георгиев (борба, момчета до 13 г.) СК Слава
4. Карина Иванова (баскетбол, кадетки до 16 г.) БК Монтана 2003
5. Мария Аврамова (карате, момичета до 15 г.) КК Монтана 2017
6. Симеон Симеонов (футбол, момчета до 15 г.) ПФК Монтана 1921

Приложно-технически спортове:
1. Ани Стаменова (парашутизъм) АК Монтана

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