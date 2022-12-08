Роби Уилямс изненада играчите на Англия

Футболистите на Англия получиха частен мини концерт от Роби Уилямс. Поп звездата е в Катар и ще бъде част от програмата на Световното първенство, като тази вечер ще изнесе специален концерт в “Доха Голф Клъб”.

Снощи Роби Уилямс е посетил хотела на англичаните и е изпял няколко песни. Калвин Филипс разказа за преживяването: “Роби Уилямс беше с нас снощи при басейна. Той изпя няколко песни. Беше хубава вечер. Имах възможност да говоря с него. Освен че е много талантлив, той е много готин човек”.

England stars treated to surprise live gig by Robbie Williams as part of preparation for World Cup clash vs France https://t.co/ESiCsmmsAp — The Sun (@TheSun) December 8, 2022

Гарет Саутгейт се опитва да поддържа отлична атмосфера в лагера на англичаните. По-рано през седмицата те бяха посетени от Дейвид Бекъм.