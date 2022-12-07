Атрактивен финал на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022”

Успешно приключи през изминалия уикенд „NetWorx Off-Road The Challenge 2022“, последното офроуд състезание за сезона.

От заявени 56 участника на старт застанаха 53 екипажа от България, Румъния и Казахстан и преодоляха общо над 1000 състезателни километра

Въпреки тежките условия - дъжд и кал, борбата във всички категории и класове бе за секунди и минути. Двукратния национален шампион Кирил Захаринов записа максимална скорост 155 км/ч. в калните трасета, а лидера в класа на стандартните автомобили Емил Димитров се претъркаля през таван с над 80 км/ч наколко километра преди финала.

Ето и победителите в различните категории на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022“:



Rally T1

1. Николай Колев / Христомир Илиев

2. Кирил Захаринов / Ирена Владимирова

3. Петър Минчев / Ивайло Николов



Rally T2

1. Влади Христов/ Ивайло Мишев

2. Олег Манохин/ Алекс Манохин

3. Красимир Христов / Петър Лесов



Rally UTV T3

1. Иво Иванов / Георги Владимиров

2. Емил Василев / Даниел Бенков

3. Деян Станков / Пламен Мешков



Open Rally Raid

1. Валери Бисеров / Любо Димитров

2. Ненко Асенов / Ясен Денев

3. Венци Радев / Венци Димитров



Standard H

1. Николай Ефтимов / Ивайло Ангелов

2. Веселин Йорданов / Деян Давидов

3. Емил Димитров / Андон Андонов



Standard L

1. Димитър Димитров / Иван Пенчев

2. Динко Вуков / Георги Стоянов

3. Тодор Тодоров / Димитър Димитров



Standard +

1. Диян Пенев / Валентин Маринов

2.Ангел Маринов / Симеон Маринов

3. Емил Методиев / Мехмед Мехмедов



HARD TROPPHY MODIFIED

1. Ваньо Иванов / Петър Добре

2. Радостин Николов / Кристиян Янкулов

3. Николай Колев / Цветомир Белчев



HARD TROPHY PROTOTYPE

1. Паску Михаил/Шивари Йоан Александру

2. Даниел Господинов / Анастас Марински

3. Станислав Грац / Алекс Пивцаев

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