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Атрактивен финал на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022”

  • 7 дек 2022 | 17:35
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Атрактивен финал на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022”

Успешно приключи през изминалия уикенд „NetWorx Off-Road The Challenge 2022“, последното офроуд състезание за сезона.

От заявени 56 участника на старт застанаха 53 екипажа от България, Румъния и Казахстан и преодоляха общо над 1000 състезателни километра

Въпреки тежките условия - дъжд и кал, борбата във всички категории и класове бе за секунди и минути. Двукратния национален шампион Кирил Захаринов записа максимална скорост 155 км/ч. в калните трасета, а лидера в класа на стандартните автомобили Емил Димитров се претъркаля през таван с над 80 км/ч наколко километра преди финала.

Ето и победителите в различните категории на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022“: 

Rally T1 
1. Николай Колев / Христомир Илиев 
2. Кирил Захаринов / Ирена Владимирова 
3. Петър Минчев / Ивайло Николов 

Rally T2 
1. Влади Христов/ Ивайло Мишев 
2. Олег Манохин/ Алекс Манохин 
3. Красимир Христов / Петър Лесов 

Rally UTV T3 
1. Иво Иванов / Георги Владимиров 
2. Емил Василев / Даниел Бенков 
3. Деян Станков / Пламен Мешков 

Open Rally Raid 
1. Валери Бисеров / Любо Димитров 
2. Ненко Асенов / Ясен Денев 
3. Венци Радев / Венци Димитров 

Standard H 
1. Николай Ефтимов / Ивайло Ангелов 
2. Веселин Йорданов / Деян Давидов 
3. Емил Димитров / Андон Андонов 

Standard L 
1. Димитър Димитров / Иван Пенчев 
2. Динко Вуков / Георги Стоянов 
3. Тодор Тодоров / Димитър Димитров 

Standard + 
1. Диян Пенев / Валентин Маринов 
2.Ангел Маринов / Симеон Маринов 
3. Емил Методиев / Мехмед Мехмедов 

HARD TROPPHY MODIFIED 
1. Ваньо Иванов / Петър Добре 
2. Радостин Николов / Кристиян Янкулов 
3. Николай Колев / Цветомир Белчев 

HARD TROPHY PROTOTYPE 
1. Паску Михаил/Шивари Йоан Александру 
2. Даниел Господинов / Анастас Марински 
3. Станислав Грац / Алекс Пивцаев

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