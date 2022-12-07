Атрактивен финал на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022”
Успешно приключи през изминалия уикенд „NetWorx Off-Road The Challenge 2022“, последното офроуд състезание за сезона.
От заявени 56 участника на старт застанаха 53 екипажа от България, Румъния и Казахстан и преодоляха общо над 1000 състезателни километра
Въпреки тежките условия - дъжд и кал, борбата във всички категории и класове бе за секунди и минути. Двукратния национален шампион Кирил Захаринов записа максимална скорост 155 км/ч. в калните трасета, а лидера в класа на стандартните автомобили Емил Димитров се претъркаля през таван с над 80 км/ч наколко километра преди финала.
Ето и победителите в различните категории на „NetWorx Off-Road The Challenge 2022“:
Rally T1
1. Николай Колев / Христомир Илиев
2. Кирил Захаринов / Ирена Владимирова
3. Петър Минчев / Ивайло Николов
Rally T2
1. Влади Христов/ Ивайло Мишев
2. Олег Манохин/ Алекс Манохин
3. Красимир Христов / Петър Лесов
Rally UTV T3
1. Иво Иванов / Георги Владимиров
2. Емил Василев / Даниел Бенков
3. Деян Станков / Пламен Мешков
Open Rally Raid
1. Валери Бисеров / Любо Димитров
2. Ненко Асенов / Ясен Денев
3. Венци Радев / Венци Димитров
Standard H
1. Николай Ефтимов / Ивайло Ангелов
2. Веселин Йорданов / Деян Давидов
3. Емил Димитров / Андон Андонов
Standard L
1. Димитър Димитров / Иван Пенчев
2. Динко Вуков / Георги Стоянов
3. Тодор Тодоров / Димитър Димитров
Standard +
1. Диян Пенев / Валентин Маринов
2.Ангел Маринов / Симеон Маринов
3. Емил Методиев / Мехмед Мехмедов
HARD TROPPHY MODIFIED
1. Ваньо Иванов / Петър Добре
2. Радостин Николов / Кристиян Янкулов
3. Николай Колев / Цветомир Белчев
HARD TROPHY PROTOTYPE
1. Паску Михаил/Шивари Йоан Александру
2. Даниел Господинов / Анастас Марински
3. Станислав Грац / Алекс Пивцаев
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