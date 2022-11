Философия на отборните спортове с Иво Иванов

Новият гост в подкаста на Volleyball Explained "Първо темпо" е сладкодумният разказвач Иво Иванов - авторът на книгите "Отвъд играта", "Кривата на щастието" и "Хроника на болката" и един от най-обичаните български творци в последното десетилетие. Треньор по футбол и баскетбол, личност с енциклопедични познания в множество спортове - Иво беше перфектният събеседник за темата на разговора - "философията на отборните спортове".

В подкаста може по-специално да чуете:

Какво означава "отборен спорт"?

От колко лидери има нужда един отбор?

Разликата между момчетата и момичетата;

Какви са особеностите на баскетбола?

Границата между "лидерът мотивира" и "лидерът потиска";

Майкъл Джордан, The Last Dance, философът Фил Джексън, съзидателят Грег Попович;

Философията "аз имам възможност да стрелям, но ти си в по-добра позиция за стрелба" (I have a shot, but you have a better shot") и класическата музика;

Какво е общото между волейбола и джаза?

Кой е най-отборният от отборните спортове - волейбол, американски футбол, ръгби?

Как се печели баскетболен двубой с двама играчи на полето?

Любим момент в отборните спортове, на който Иво е бил свидетел - човешкият, а не спортният аспект;

Джон Уудън - трите цифри нямат значение, когато вече си победил;

Индивидуализмът на българите и неуспехите в отборните спортове?

Алинея 9 и бумът на женския волейбол и футбол в Съединените щати.

Гледай волейбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Шампионската лига за мъже и жени и Световното клубно първенство за жени, на живо, само в ефира на MAX Sport.