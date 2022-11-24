Резултати от НХЛ

Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Бъфало - Сейнт Луис - 6:2

Каролина - Аризона - 0:4

Кълъмбъс - Монреал - 1:3

Детройт - Нешвил - 3:0

Флорида - Бостън - 5:2

Минесота - Уинипег - 6:1

Ню Джърси - Торонто - 1:2

Питсбърг - Калгари - 2:1 след дузпи

Ню Йорк Айлъндърс - Едмънтън - 3:0

Вашингтон - Филаделфия - 3:2 след продължение

Далас - Чикаго - 6:4

Анахайм - Ню Йорк Рейнджърс - 3:2

Колорадо - Ванкувър - 3:4

Сиатъл - Сан Хосе - 8:5

Лас Вегас - Отава - 4:1

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Бостън 34 точки, Торонто 27, Детройт 24

Столична дивизия: Ню Джърси 32, Ню Йорк Айлъндърс 26, Каролина 24

Западна конференция

Централна дивизия: Далас 27, Колорадо 23, Уинипег 23

Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 33, Сиатъл 25, Лос Анджелис 24