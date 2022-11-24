Резултати от НХЛ
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:
Бъфало - Сейнт Луис - 6:2
Каролина - Аризона - 0:4
Кълъмбъс - Монреал - 1:3
Детройт - Нешвил - 3:0
Флорида - Бостън - 5:2
Минесота - Уинипег - 6:1
Ню Джърси - Торонто - 1:2
Питсбърг - Калгари - 2:1 след дузпи
Ню Йорк Айлъндърс - Едмънтън - 3:0
Вашингтон - Филаделфия - 3:2 след продължение
Далас - Чикаго - 6:4
Анахайм - Ню Йорк Рейнджърс - 3:2
Колорадо - Ванкувър - 3:4
Сиатъл - Сан Хосе - 8:5
Лас Вегас - Отава - 4:1
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 34 точки, Торонто 27, Детройт 24
Столична дивизия: Ню Джърси 32, Ню Йорк Айлъндърс 26, Каролина 24
Западна конференция
Централна дивизия: Далас 27, Колорадо 23, Уинипег 23
Тихоокеанска дивизия: Лас Вегас 33, Сиатъл 25, Лос Анджелис 24