Резултати от НХЛ
Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:
Бостън - Калгари - 3:1
Бъфало - Лас Вегас - 4:7
Каролина - Едмънтън - 7:2
Кълъмбъс - Филаделфия - 5:2
Детройт - НЙ Рейнджърс - 2:8
Ню Джърси - Отава - 4:3
НЙ Айлъндърс - Аризона - 0:2
Сейнт Луис - Сан Хосе - 5:3
Колорадо - Нешвил - 5:3
Лос Анджелис - Чикаго - 2:1
Временно класиране:
Столична дивизия: Ню Джърси 22 точки, Каролина 19, Ню Йорк Айлъндърс 18
Атлантическа дивизия: Бостън 24, Детройт, Флорида и Торонто по 17
Централна дивизия: Уинипег 17, Далас 17, Колорадо 15
Тихоокеанска дивизия: Вегас 26, Лос Анджелис 19, Сиатъл 18