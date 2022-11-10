Окончателно: efbet Лига без нито един представител на Мондиала

Селекционерът на Полша - Чеслаф Михневич, обяви групата си от футболисти, с която ще замине за Световното първенство в Катар. В нея се забелязва отсъствието на полузащитника на Лудогорец Якуб Пьотровски, който беше включен в предварителния списък от 47 играчи. Това означава, че родната efbet Лига няма да има нито един представител на Мондиала, тъй като не се очаква някой от останалите отбори, които все още не са обявили съставите си, да включи такъв.

Окончателната група на поляците включва 26 футболисти начело със звездата на Барселона Роберт Левандовски.

Интересно впечатление прави, че и тримата полски вратари които ще пътуват до Катар - Шчесни, Драговски и Скорупски, се състезават в Серия “А”.

Левандовски коментира групата на Полша на Мондиала

На Световното първенство “дружина полска” е в група с Аржентина, Саудитска Арабия и Мексико

Selekcjoner reprezentacji Polski - Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na turniej finałowy mistrzostw świata w Katarze. 🏆🇵🇱



Biało-czerwoni w fazie grupowej zagrają z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. ⤵️#KierunekKatar pic.twitter.com/LuQBdaTn6K — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

Групата:



Вратари: Войчех Шчесни (Ювентус), Бартоломей Драговски (Специя), Лукаш Скорупски (Болоня) Защитници: Ян Беднарек (Астън Вила), Бартош Бережински (Сампдория), Мати Каш (Астън Вила), Камил Глик (Беневенто), Роберт Гумни (Аугсбург), Артур Йеджейчик (Легия Варшава), Якуб Кивиор (Специя), Матеуш Витеска (Клермонт), Никола Залевски (Рома)



Халфове: Кристиан Биелик (Бирмингам Сити), Пжемислав Франковски (Ланс), Камил Гросицки (Погон Шчечин), Михал Скораш (Лех Познан), Якуб Камински (Волфсбург), Гжежок Криховяк (Ал Шабаб), Дамян Шимански (АЕК Атина), Себастиан Шимански (Фейенорд), Пьотр Желински (Наполи), Шимон Журковски (Фиорентина)



Нападатели: Роберт Левандовски (Барселона), Аркадиуш Милик (Ювентус), Кшищоф Пьонтек (Салернитана), Карол Швидерски (Шарлът ФК)

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ

Снимки: Sportal.bg