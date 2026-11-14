Норвегия сломи Уелс след силно второ полувреме и измести Дания, Холанд с гол и асистенция

Норвегия постигна втората си победа в група А4, след като надигра с 3:1 Уелс в Осло. След равностойно първо полувреме, в което гостите дори имаха по-добрите възможности, "червените" вдигнаха оборотите през втората част и взеха преднина с голове на Антонио Нуса (59') и Андреас Шелдеруп (68'). Дейвид Брукс (79') върна едно попадение, но Ерлинг Холанд (88'), който асистира за втория гол, попари надеждите на "драконите" от дузпа. С този успех отборът на Стале Солбакен измести от второто място тима на Дания, който по-късно тази вечер гостува на Португалия. Двете скандинавски страни ще излязат в директен сблъсък след три дни в Копенхаген. Норвегия спечели първия мач помежду им и затова в момента има предимство.

Норвегия държеше повече топката през първата част, но Уелс контраатакуваше доста опасно. Даниел Джеймс бе извеждан на много добри позиции в два случая, но стреля встрани. В 43-тата минута той отправи и първия точен удар в мача, но Селвик изби. Наред с опасните контраатаки, които организираше, Уелс се защитаваше много добре и отбраната на гостите не остави никакви шансове на голмайстора на Норвегия Ерлинг Холанд преди почивката.

Antonio Nusa for Norway ☝️ #NationsLeague https://t.co/Pbu0TRPW71 — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 14, 2026

Норвегия започна силно второто полувреме. Опасен удар на Берге бе блокиран, но в 59-ата минута Антонио Нуса, който бе много активен, се пребори с Джеймс за топката пред границата на наказателното поле, след което нанесе много прецизен изстрел, с който прати топката в ъгъла, давайки преднина на домакините.

В 68-ата минута Норвегия организира страхотна скоростна атака. Нуса намери много добре в наказателното поле Холанд, който веднага обърна към далечната греда, където появилият се малко преди това в игра Андреас Шелдеруп засече отблизо за 2:0.

Уелс можеше да се върна в мача в 76-ата минута, но Селвик направи страхотно спасяване след много опасен изстрел на Ампаду. Малко след това стражът на домакините спаси и удар на Колуил. Натискът на "драконите" даде резултат в 79-ата минута, когато Дейвид Брукс получи от Хари Уилсън и много добре успя да копне топката над Селвик.

Много скоро след това обаче - в 85-ата минута, Робъртс фаулира Шелдеруп в наказателното поле - дузпа за домакините. Ерлинг Холанд бе безупречен от бялата точка, с което оформи крайното 3:1.

Erling Haaland had a goal and an assist in Norway’s 3-1 Nations League win over Wales 🇳🇴 https://t.co/vBhc0jFkch — B/R Football (@brfootball) November 14, 2026

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Снимки: Imago